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Головна Психологія Заважають жити щасливо — радянські установки, що є в більшості

Заважають жити щасливо — радянські установки, що є в більшості

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 06:55
Як радянське мислення досі псує життя мільйонів — цих установок треба позбутись
Сумна жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Яких радянських установок варто позбутись

СРСР розпався понад 30 років тому, але радянські установки й досі псують життя багатьом людям. Вони заважають рухатися вперед, досягати кращого та просто радіти буденним речам.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яких радянських установок варто позбутись

"Багато хочеш — мало отримаєш"

В СРСР потрібно було бути таким, як усі. Будь-які особисті амбіції присікалися, й така фраза робила це чи не найкраще. Вона сформувала у багатьох страх бажати більшого. Це стало забороною та вбило мрії тисяч людей.

"Сміття з хати не виносять"

Така установка зациклена на тому, що слабкість та проблеми не можна показувати нікому. Б'є чоловік, а жінка має терпіти та на людях говорити про те, що він — найкращий сім'янин. Так вчили всіх в СРСР, й тепер багато хто не вміє просити про допомогу та відверто зізнатися у проблемах.

Яких радянських установок варто позбутись
Сумна дівчина. Фото: Freepik

"Яйця курку не вчать"

Ще одна радянська установка полягає в тому, що "старші завжди мають рацію". Через це між поколіннями створюється величезна прірва. Молодших за віком людей автоматично сприймають як недосвідчених, при цьому вони дійсно можуть бути розумнішими за старших.

"Я — остання буква в алфавіті"

Цю популярну фразу, на жаль, теж знає більшість. Багато хто чув її навіть в школі, коли вчителі намагались вказати дитині на "її місце". Ці слова знищили не одну самооцінку та зробили багатьох нещасними, закривши шлях до проявлення себе.

"Гарний сервіз — для гостей і на свято"

Ті, хто жили в СРСР, звикли чекати особливої нагоди, аби одягнути щось гарне чи поїсти з красивого посуду. Замість радості тут і зараз багато хто досі чекає на "той самий момент". Ця установка повністю позбавляє насолоди від життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в СРСР не було памперсів — як доглядали за малятами.

Також ми розповідали про те, які фінські звички варто перейняти українцям для щастя.

СРСР психологія звички цікаві факти Радянський Союз
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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