Як радянське мислення досі псує життя мільйонів — цих установок треба позбутись

Заважають жити щасливо — радянські установки, що є в більшості
СРСР розпався понад 30 років тому, але радянські установки й досі псують життя багатьом людям. Вони заважають рухатися вперед, досягати кращого та просто радіти буденним речам.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Яких радянських установок варто позбутись
"Багато хочеш — мало отримаєш"
В СРСР потрібно було бути таким, як усі. Будь-які особисті амбіції присікалися, й така фраза робила це чи не найкраще. Вона сформувала у багатьох страх бажати більшого. Це стало забороною та вбило мрії тисяч людей.
"Сміття з хати не виносять"
Така установка зациклена на тому, що слабкість та проблеми не можна показувати нікому. Б'є чоловік, а жінка має терпіти та на людях говорити про те, що він — найкращий сім'янин. Так вчили всіх в СРСР, й тепер багато хто не вміє просити про допомогу та відверто зізнатися у проблемах.
"Яйця курку не вчать"
Ще одна радянська установка полягає в тому, що "старші завжди мають рацію". Через це між поколіннями створюється величезна прірва. Молодших за віком людей автоматично сприймають як недосвідчених, при цьому вони дійсно можуть бути розумнішими за старших.
"Я — остання буква в алфавіті"
Цю популярну фразу, на жаль, теж знає більшість. Багато хто чув її навіть в школі, коли вчителі намагались вказати дитині на "її місце". Ці слова знищили не одну самооцінку та зробили багатьох нещасними, закривши шлях до проявлення себе.
"Гарний сервіз — для гостей і на свято"
Ті, хто жили в СРСР, звикли чекати особливої нагоди, аби одягнути щось гарне чи поїсти з красивого посуду. Замість радості тут і зараз багато хто досі чекає на "той самий момент". Ця установка повністю позбавляє насолоди від життя.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в СРСР не було памперсів — як доглядали за малятами.
Також ми розповідали про те, які фінські звички варто перейняти українцям для щастя.
Читайте Новини.LIVE!