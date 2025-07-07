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Главная Психология Мешают жить счастливо — советские установки, что есть у многих

Мешают жить счастливо — советские установки, что есть у многих

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 06:55
Как советское мышление до сих пор портит жизнь миллионов — от этого надо избавиться
Грустная женщина. Фото: Freepik
Ключові моменти От каких советских установок стоит избавиться

СССР распался более 30 лет назад, но советские установки до сих пор портят жизнь многим людям. Они мешают двигаться вперед, достигать лучшего и просто радоваться обыденным вещам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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От каких советских установок стоит избавиться

"Много хочешь — мало получишь"

В СССР нужно было быть таким, как все. Любые личные амбиции пресекались, и такая фраза делала это лучше всего. Она сформировала у многих страх желать большего. Это стало запретом и убило мечты тысяч людей.

"Мусор из дома не выносят"

Такая установка зациклена на том, что слабость и проблемы нельзя показывать никому. Бьет мужчина, а женщина должна терпеть и на людях говорить о том, что он — лучший семьянин. Так учили всех в СССР, и теперь многие не умеют просить о помощи и откровенно признаться в проблемах.

Яких радянських установок варто позбутись
Грустная девушка. Фото: Freepik

"Яйца курицу не учат"

Еще одна советская установка заключается в том, что "старшие всегда правы". Из-за этого между поколениями создается огромная пропасть. Младших по возрасту людей автоматически воспринимают как неопытных, при том что они действительно могут быть умнее старших.

"Я — последняя буква в алфавите"

Эту популярную фразу, к сожалению, тоже знает большинство. Многие слышали ее даже в школе, когда учителя пытались указать ребенку на "его место". Эти слова уничтожили не одну самооценку и сделали многих несчастными, закрыв путь к проявлению себя.

"Хороший сервиз — для гостей и на праздник"

Те, кто жил в СССР, привыкли ждать особого случая, чтобы надеть что-то красивое или поесть из красивой посуды. Вместо радости здесь и сейчас многие до сих пор ждут "того самого момента". Эта установка полностью лишает наслаждения от жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в СССР не было памперсов — как ухаживали за малышами.

Также мы рассказывали о том, какие финские привычки стоит перенять украинцам для счастья.

СССР психология привычки интересные факты Советский Союз
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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