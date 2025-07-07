Как советское мышление до сих пор портит жизнь миллионов — от этого надо избавиться

Грустная женщина. Фото: Freepik

СССР распался более 30 лет назад, но советские установки до сих пор портят жизнь многим людям. Они мешают двигаться вперед, достигать лучшего и просто радоваться обыденным вещам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Много хочешь — мало получишь"

В СССР нужно было быть таким, как все. Любые личные амбиции пресекались, и такая фраза делала это лучше всего. Она сформировала у многих страх желать большего. Это стало запретом и убило мечты тысяч людей.

"Мусор из дома не выносят"

Такая установка зациклена на том, что слабость и проблемы нельзя показывать никому. Бьет мужчина, а женщина должна терпеть и на людях говорить о том, что он — лучший семьянин. Так учили всех в СССР, и теперь многие не умеют просить о помощи и откровенно признаться в проблемах.

Грустная девушка. Фото: Freepik

"Яйца курицу не учат"

Еще одна советская установка заключается в том, что "старшие всегда правы". Из-за этого между поколениями создается огромная пропасть. Младших по возрасту людей автоматически воспринимают как неопытных, при том что они действительно могут быть умнее старших.

"Я — последняя буква в алфавите"

Эту популярную фразу, к сожалению, тоже знает большинство. Многие слышали ее даже в школе, когда учителя пытались указать ребенку на "его место". Эти слова уничтожили не одну самооценку и сделали многих несчастными, закрыв путь к проявлению себя.

"Хороший сервиз — для гостей и на праздник"

Те, кто жил в СССР, привыкли ждать особого случая, чтобы надеть что-то красивое или поесть из красивой посуды. Вместо радости здесь и сейчас многие до сих пор ждут "того самого момента". Эта установка полностью лишает наслаждения от жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, почему в СССР не было памперсов — как ухаживали за малышами.

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