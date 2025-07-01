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Головна Психологія Без памперсів — як доглядали за малятами в СРСР

Без памперсів — як доглядали за малятами в СРСР

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 17:50
Чому в СРСР не було памперсів — дивний факт про те, як доглядали за малечею
Малюку надягають памперс. Фото: Freepik
Ключові моменти Як батьки в СРСР обходились без підгузків

Сьогодні більшість батьків не уявляють догляд за немовлям без підгузків. Для нас це стало звичним елементом гігієни. Однак лише кілька десятиліть тому в СРСР про підгузки можна було тільки мріяти. Дістати їх було практично неможливо.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як батьки в СРСР обходились без підгузків

Радянський Союз — це був час дефіциту, здається, у всьому. Зокрема, стосувалося це й памперсів. Хоча й СРСР мав власний завод з їхнього масового виробництва, конкурувати із закордонними виробниками не вдалося. Памперси були недоступними для більшості сімей через брак сировини та вартість виробництва. 

Батькам немовлят доводилося придумувати різні лайфхаки, аби обходитись без підгузків. Так почали використовувати прості тканинні пелюшки. Це був дешевий варіант, але прати такі "підгузки" доводилось дуже часто. Також використовували аптечну марлю, яку різали на великі квадрати та складали в кілька шарів. Її підкладали в повзунки або в пелюшку, аби одяг не промокав швидко. Однак в більшості випадків це не допомагало.

Як батьки в СРСР обходились без підгузників
Мама тримає дитину. Фото: Freepik

Взимку технологія створення "підгузків" була ще складнішою. Марлю загортали в тонку пелюшку, а потім ще й у теплу пелюшку та ковдру. Однак навіть такий спосіб був недієвим, тож батькам доводилось більшість часу проводити за пранням. При цьому влада "піклувалась" про людей. В газетах друкували викрійки непромокальних трусиків з клейонки, які можна було вдягнути поверх марлевих, аби батьки могли пошити їх самотужки.

Памперси з'явилися в Радянському Союзі тільки на початку 90-х років. Однак навіть тоді вони були настільки дорогими, що люди просто не могли собі цього дозволити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінці зрозуміти, що вона справді готова стати мамою.

Також ми розповідали про те, які фільми мають подивитись майбутні батьки перед народженням дитини.

діти СРСР психологія гігієна цікаві факти
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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