Ознаки, що вкажуть на готовність до материнства — перевірте себе

Вагітна жінка. Фото: Freepik

До появи дітей варто бути готовою і фізично, і морально. Це велика відповідальність та важкий труд. Кілька ознак допоможуть зрозуміти, чи дійсно жінка може стати мамою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що вказує на готовність мати дитину

Жінка не боїться змін зовнішності

Вагітність точно вплине на ваше тіло. Жінка в цей період та після пологів може набрати вагу. Крім того, варто бути готовою до погіршення стану здоров'я чи гормонального фону. Якщо ви це усвідомлюєте, але все одно прагнете народити дитину, значить ви дійсно до цього готові.

Це усвідомлений вибір

Багато жінок можуть хотіти народити дитину тільки тому, що "так треба". Соціум дорікає їм тим, що "час настав". Однак до дитини потрібно бути готовою психологічно та морально. У когось це може статись у 20 років, а в когось — у 40. Хтось же так й не захоче мати дітей взагалі. І це абсолютна норма.

Пара чекає на появу дитини. Фото: Freepik

Є "фінансова подушка"

Поява дитини — це величезні фінансові витрати. Пара має бути до цього готовою. Варто передбачити несподівані ситуації та вже відкладати гроші на майбутнє. Наявність коштів саме на народження та виховання дитини вказує на те, що ви дійсно готові до цього.

Жінка не ідеалізує материнство

Справді готова до материнства жінка розуміє, що це не буде легко. Вона не ідеалізує появу дитини в сім'ї та готова до тих проблем, які можуть через це виникнути. Така жінка тверезо оцінює ситуацію та розуміє, що буде безліч щасливих моментів та не дуже.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не передати дітям свої травми. Про це мають знати всі свідомі батьки.

Також ми розповідали про те, які фільми обов'язково мають подивитись майбутні батьки. Вони допоможуть підготуватись до появи дитини.