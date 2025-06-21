Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Як жінці зрозуміти, що вона готова до появи дитини

Як жінці зрозуміти, що вона готова до появи дитини

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 18:40
Ознаки, що вкажуть на готовність до материнства — перевірте себе
Вагітна жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Що вказує на готовність мати дитину

До появи дітей варто бути готовою і фізично, і морально. Це велика відповідальність та важкий труд. Кілька ознак допоможуть зрозуміти, чи дійсно жінка може стати мамою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Що вказує на готовність мати дитину

Жінка не боїться змін зовнішності

Вагітність точно вплине на ваше тіло. Жінка в цей період та після пологів може набрати вагу. Крім того, варто бути готовою до погіршення стану здоров'я чи гормонального фону. Якщо ви це усвідомлюєте, але все одно прагнете народити дитину, значить ви дійсно до цього готові.

Це усвідомлений вибір

Багато жінок можуть хотіти народити дитину тільки тому, що "так треба". Соціум дорікає їм тим, що "час настав". Однак до дитини потрібно бути готовою психологічно та морально. У когось це може статись у 20 років, а в когось — у 40. Хтось же так й не захоче мати дітей взагалі. І це абсолютна норма.

Що вказує на готовність мати дитину
Пара чекає на появу дитини. Фото: Freepik

Є "фінансова подушка"

Поява дитини — це величезні фінансові витрати. Пара має бути до цього готовою. Варто передбачити несподівані ситуації та вже відкладати гроші на майбутнє. Наявність коштів саме на народження та виховання дитини вказує на те, що ви дійсно готові до цього.

Жінка не ідеалізує материнство

Справді готова до материнства жінка розуміє, що це не буде легко. Вона не ідеалізує появу дитини в сім'ї та готова до тих проблем, які можуть через це виникнути. Така жінка тверезо оцінює ситуацію та розуміє, що буде безліч щасливих моментів та не дуже.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не передати дітям свої травми. Про це мають знати всі свідомі батьки.

Також ми розповідали про те, які фільми обов'язково мають подивитись майбутні батьки. Вони допоможуть підготуватись до появи дитини.

діти психологія вагітність батьки поповнення в сім'ї
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації