Признаки, которые укажут на готовность к материнству — проверьте себя

Беременная женщина. Фото: Freepik

К появлению детей стоит быть готовой и физически, и морально. Это большая ответственность и тяжелый труд. Несколько признаков помогут понять, действительно ли женщина может стать мамой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что указывает на готовность иметь ребенка

Женщина не боится изменений внешности

Беременность точно повлияет на ваше тело. Женщина в этот период и после родов может набрать вес. Кроме того, стоит быть готовой к ухудшению состояния здоровья или гормонального фона. Если вы это осознаете, но все равно хотите родить ребенка, значит вы действительно к этому готовы.

Это осознанный выбор

Многие женщины могут хотеть родить ребенка только потому, что "так надо". Социум упрекает их тем, что "время пришло". Однако к ребенку нужно быть готовой психологически и морально. У кого-то это может произойти в 20 лет, а у кого-то — в 40. Кто-то же так и не захочет иметь детей вообще. И это абсолютная норма.

Пара ждет появления ребенка. Фото: Freepik

Есть "финансовая подушка"

Появление ребенка — это огромные финансовые затраты. Пара должна быть к этому готова. Стоит предусмотреть неожиданные ситуации и уже откладывать деньги на будущее. Наличие средств именно на рождение и воспитание ребенка указывает на то, что вы действительно готовы к этому.

Женщина не идеализирует материнство

Действительно готовая к материнству женщина понимает, что это не будет легко. Она не идеализирует появление ребенка в семье и готова к тем проблемам, которые могут из-за этого возникнуть. Такая женщина трезво оценивает ситуацию и понимает, что будет множество счастливых моментов и не очень.

Напомним, ранее мы писали о том, как не передать детям свои травмы. Об этом должны знать все сознательные родители.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы обязательно должны посмотреть будущие родители. Они помогут подготовиться к появлению ребенка.