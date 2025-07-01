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Главная Психология Без памперсов — как ухаживали за малышами в СССР

Без памперсов — как ухаживали за малышами в СССР

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 17:50
Почему в СССР не было памперсов — удивительный факт о том, как ухаживали за малышами
Малышу надевают памперс, фото: Freepik

Сегодня большинство родителей не представляют уход за младенцем без подгузников. Для нас это стало привычным элементом гигиены. Однако всего несколько десятилетий назад в СССР о подгузниках можно было только мечтать. Достать их было практически невозможно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как родители в СССР обходились без подгузников

Советский Союз — это было время дефицита, кажется, во всем. В частности касалось это и памперсов. Хотя и СССР имел собственный завод по их массовому производству, конкурировать с зарубежными производителями не удалось. Памперсы были недоступны для большинства семей из-за нехватки сырья и стоимости производства.

Родителям младенцев приходилось придумывать различные лайфхаки, чтобы обходиться без подгузников. Так начали использовать простые тканевые пеленки. Это был дешевый вариант, но стирать такие "подгузники" приходилось очень часто. Также использовали аптечную марлю, которую резали на большие квадраты и складывали в несколько слоев. Их подкладывали в ползунки или в пеленку, чтобы одежда не промокала быстро. Однако в большинстве случаев это не помогало.

Як батьки в СРСР обходились без підгузників
Мама держит ребенка. Фото: Freepik

Зимой технология создания "подгузников" была еще сложнее. Марлю заворачивали в тонкую пеленку, а потом еще и в теплую пеленку и одеяло. Однако даже такой способ был недейственным, поэтому родителям приходилось большую часть времени проводить за стиркой. При этом власть "заботилась" о людях. В газетах печатали выкройки непромокаемых трусиков из клеенки, которые можно было надеть поверх марлевых, чтобы родители могли сшить их самостоятельно.

Памперсы появились в Советском Союзе появились только в начале 90-х годов. Однако даже тогда они были настолько дорогими, что люди просто не могли себе этого позволить.

Напомним, ранее мы писали о том, как женщине понять, что она действительно готова стать мамой.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы должны посмотреть будущие родители перед рождением ребенка.

дети СССР психология гигиена интересные факты
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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