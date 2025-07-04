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Головна Психологія Як стати щасливішою людиною — спробуйте цю щоденну практику

Як стати щасливішою людиною — спробуйте цю щоденну практику

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 06:33
Одна щоденна практика зробить ваше життя щасливим — ось про що йдеться
Дівчина сміється. Фото: Freepik
Ключові моменти Що допоможе стати щасливішим

Тривожність та неспокій стали чи не головною проблемою багатьох людей. Побороти це допоможе всього одна проста практика. Після цього ви точно станете щасливішою людиною.

Про це пише Pixelinform.

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Що допоможе стати щасливішим

Змінить фокус вашої уваги всього один простий інструмент. Йдеться про практику вдячності. Це не просто ввічливість, а потужна вправа для мозку, яка навчить вас цінувати моменти та помічати прекрасне.

Важливо навчитись дякувати за все — теплу розмову з друзями, підтримку, смачний сніданок чи навіть труднощі. Важливо розуміти сенс того, що з вами трапляється. І йдеться не про те, що ви "мусите" бути вдячною людиною. Це має йти зсередини. Така проста практика дійсно змінить ваше мислення.

Що допоможе стати щасливішим
Щаслива дівчина. Фото: Freepik

Аби спробувати практику вдячності, варто виділити лише кілька хвилин на день. Спершу спробуйте завести щоденник, в якому будете писати все, за що ви можете подякувати цього дня. Час від часу перечитуйте написане, аби розуміти, що насправді має для вас сенс.

Висловлюйте вдячність іншим. Не соромтесь сказати "дякую" навіть за щось незначне. Робіть це тоді, коли відчуваєте, що необхідність. При цьому, варто влаштовувати таке собі "полювання за вдячністю". Шукайте прості речі, які вас радують на роботі, вдома чи на вулиці.

Однак не варто себе змушувати дякувати, якщо ви відчуваєте, що не хочете цього робити наразі. Адже така практика має прийти у ваше життя поступово та свідомо. Це не про заперечення проблем, а про визнання того, що завжди в житті є щось хороше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко знизити рівень стресу.

Також ми розповідали про те, які звички крадуть ваш спокій та підвищує рівень тривожності.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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