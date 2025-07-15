Полезные советы для психики от наших бабушек — попробуйте их, чтобы быть счастливыми

Мудрость, спасающая психику — действенные советы наших бабушек
Часто мы игнорируем наставления старших людей и считаем их устаревшими. Однако некоторые из них на самом деле могут быть очень полезными и сохранить ваше психологическое состояние.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Советы бабушек, к которым стоит прислушаться
Когда вам плохо — начните мыть пол руками
Этот простой совет может спасти вашу психику. Многие считают, что это поможет "опустить мозг в тело". Уборка — это про заземление, которое возвращает к реальности.
Переспите три ночи перед важным решением
Еще один совет, который поможет отбросить эмоции и страх. Только после этого вы сможете трезво обдумать решение и выбрать лучший для себя вариант. Мудрость, которой делятся наши бабушки — это брать паузы между импульсом и действием.
Облейте ноги холодной водой, если не можете проснуться
Не просто примите холодный душ, а именно облейте ноги. Это поможет разбудить тело, а мозг сразу же включится и зарядится на продуктивный день.
Жарьте что-то на сковородке, когда ничего не помогает
Звук, запах, тепло — это некий сигнал безопасности для мозга. Такой простой совет поможет лучше медитации. Особенно в те дни, когда все падает из рук.
Выйдите на улицу, если вас все раздражает
Гуляйте, пока не устанете. Идите без телефона и без цели, просто двигайтесь. Главный совет бабушек — не бежать от проблем, а выгуливать их.
Напомним, ранее мы писали о том, как мобильные игры влияют на психику человека.
Также мы рассказывали о том, какие виды спорта помогут держать психику в норме.
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