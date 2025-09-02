Скільки снів людина бачить протягом року — вчені підрахували

Дівчина спить. Фото: Pexels

Нічні сни — це результат роботи підсвідомості людини. Такі сюжети можуть багато чого розповісти про психологічний стан людини: її страхи, переживання чи радість. Сновидіння бувають набагато частіше, ніж ми думаємо. Просто багато з них люди забувають.

Скільки снів бачить людина за рік

Науковці зазначають, що за ніч в середньому людина бачить від 2 до 7 снів. Просто більшість з них забуваються. Найчастіше сновидіння вдається згадати тільки тоді, коли під час або після нього було пробудження. До речі, цей стан може підказати людині багато нестандартних ідей та варіантів розв'язання проблем. Наприклад, саме так була вигадана мелодія знаменитої пісні "Yesterday".

Відштовхуючись від статистики щоденних сновидінь, можна підрахувати кількість снів, які людина бачить за рік. Цифра просто вражає. Так, йдеться про близько 1460-2190 різних сюжетів.

Жінка спить. Фото: Pexels

Неочікувані факти про сон

Науковці виділили кілька несподіваних фактів про сон, які здивують кожного. Наприклад, під час сну в людини немає нюху. Крім того, в такий період тіло спалює більше калорій, ніж під час перегляду телевізора. Ще один неочікуваний факт — в холодній кімнаті є більша ймовірність побачити кошмар, ніж при теплій температурі.

Крім того, вчені стверджують, що немовлята починають бачити сни ще до народження. А от доросла людина в середньому засинає приблизно за сім хвилин. На кількість снів також впливає IQ людини. Чим його рівень вищий, тим більше сновидінь бачить особистість.

