В якому віці діти відмовляються від сну вдень — експерти пояснили

Для дітей денний сон — це важлива частина загального режиму дня. Він сприяє розвитку малюка та відновленню енергії. Денний сон безпосередньо впливає на емоційний стан дитини та її здоров'я: як фізичне, так й психічне. Однак з часом потреба в ньому зменшується. Експерти пояснили, у якому віці зазвичай діти перестають лягати спати вдень та коли це стає нормою.

Коли діти перестають спати вдень

Як зазначають лікарі, найбільше часу денний сон займає в дітей до трьох місяців. Надалі потреба починає зменшуватися й зазвичай приблизно до трьох років дитина може спати вже один раз на день. В період, від трьох до п'яти років, малюки повністю відмовляються від сну. Фахівці зазначають, що в ці роки такі зміни є нормою й батькам не варто хвилюватися.

Після п'яти років денний сон вже не має такого важливого значення, як раніше. Більшість дітей можуть обходитися без нього, якщо вони вдосталь висипаються вночі. Відпочивати малюки мають від 9 до 12 годин.

Як скорочувати денний сон без шкоди для дитини

Педіатри наголошують, що зміни в кількості денного сну повинні бути поступовими. Батькам не варто різко скорочувати кількість чи відмовлятися від такого відпочинку, якщо дитина до цього не готова. Інакше це обернеться стресом для малюка, викличе поганий настрій та фізичний дискомфорт.

Після того як ви почали поступово скорочувати тривалість сну, дайте дитині альтернативу. Запропонуйте їй відпочинок в інші способи. Наприклад, пограйте в спокійну гру чи займіться чимось тихим й не надто активним. При цьому важливо звертати увагу на ознаки втоми у дитини. Не дозволяйте їй перевантажуватись, оскільки це може призвести до проблем з емоційним станом.

