Какие черты характера есть у детей с высоким IQ — психологи дали ответ

Дети с высоким уровнем интеллекта имеют некоторые черты характера, отличающие их от других. Психологи отмечают, что это не касается оценок в дневнике или знаний школьных правил, как все привыкли думать.

Какие черты характера есть у детей с высоким уровнем интеллекта

Самосознание

Дети с высоким уровнем интеллекта хорошо осознают собственные желания и потребности. Они знают, чего хотят и как этого достичь. Такие личности объективно оценивают свои сильные и слабые стороны и знают, чего заслуживают.

Амбиции

Дети, имеющие высокий уровень интеллекта, всегда амбициозны и стремятся достичь лучшего. Они трезво оценивают конкуренцию и знают, для чего им нужно улучшать собственные навыки. Они хотят получить определенные достижения или награды не для похвалы, а потому, что понимают, как это важно на пути к успеху.

Настойчивость

Дети с высоким уровнем IQ очень настойчивы и действуют даже несмотря на трудности. Они могут воплотить в реальность любую мечту благодаря своему упрямству. Психологи отмечают, что такая черта характера в большинстве случаев даже важнее для достижения успеха, чем интеллект.

Сочувствие

Такая черта характера тоже присуща детям с высоким уровнем интеллекта. Они не просто достигают успеха, а стремятся сделать этот мир лучше для людей. Такие личности сочувствуют другим и часто занимаются волонтерством. Свои навыки они используют на благо окружающих.

Креативность

Высокоинтеллектуальные личности умеют мыслить креативно. Они смотрят на любую ситуацию не так, как другие. Это помогает им находить лучшие варианты ее решения. Креативное мышление позволяет таким детям выделиться.

