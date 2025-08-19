Які риси характеру є в дітей з високим IQ — психологи дали відповідь

Хлопчик навчається. Фото: Pexels

Діти з високим рівнем інтелекту мають деякі риси характеру, що відрізняють їх від інших. Психологи зазначають, що це не стосується оцінок в щоденнику чи знань шкільних правил, як всі звикли думати.

Про це пише YourTango.

Реклама

Читайте також:

Які риси характеру є в дітей з високим рівнем інтелекту

Самосвідомість

Діти з високим рівнем інтелекту добре усвідомлюють власні бажання та потреби. Вони знають, чого хочуть та як цього досягти. Такі особистості об'єктивно оцінюють свої сильні та слабкі сторони й знають, на що заслуговують.

Амбіції

Діти, що мають високий рівень інтелекту, завжди амбітні та прагнуть досягти кращого. Вони тверезо оцінюють конкуренцію й знають, для чого їм потрібно поліпшувати власні навички. Вони хочуть отримати певні досягнення чи відзнаки не для похвали, а тому, що розуміють, як це важливо на шляху до успіху.

Діти грають в шахи. Фото: Pexels

Наполегливість

Діти з високим рівнем IQ дуже наполегливі та діють навіть попри труднощі. Вони можуть втілити в реальність будь-яку мрію завдяки своїй впертості. Психологи зазначають, що така риса характеру в більшості випадків є навіть важливішою для досягнення успіху, ніж інтелект.

Співчуття

Така риса характеру теж притаманна дітям з високим рівнем інтелекту. Вони не просто досягають успіху, а прагнуть зробити цей світ кращим для людей. Такі особистості співчувають іншим та часто займаються волонтерством. Свої навички вони використовують на благо оточуючих.

Розумний хлопець. Фото: Pexels

Креативність

Високоінтелектуальні особистості вміють мислити креативно. Вони дивляться на будь-яку ситуацію не так, як інші. Це допомагає їм знаходити найкращі варіанти її розв'язання. Креативне мислення дає змогу таким дітям виділитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому розумні люди часто бувають самотніми.

Також ми розповідали про те, що насправді важливіше — емоційний інтелект чи IQ.