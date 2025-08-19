Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Психологи назвали п'ять рис характеру дітей з високим рівнем IQ

Психологи назвали п'ять рис характеру дітей з високим рівнем IQ

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:33
Які риси характеру є в дітей з високим IQ — психологи дали відповідь
Хлопчик навчається. Фото: Pexels
Ключові моменти Які риси характеру є в дітей з високим рівнем інтелекту

Діти з високим рівнем інтелекту мають деякі риси характеру, що відрізняють їх від інших. Психологи зазначають, що це не стосується оцінок в щоденнику чи знань шкільних правил, як всі звикли думати.

Про це пише YourTango.

Реклама
Читайте також:

Які риси характеру є в дітей з високим рівнем інтелекту

Самосвідомість

Діти з високим рівнем інтелекту добре усвідомлюють власні бажання та потреби. Вони знають, чого хочуть та як цього досягти. Такі особистості об'єктивно оцінюють свої сильні та слабкі сторони й знають, на що заслуговують.

Амбіції

Діти, що мають високий рівень інтелекту, завжди амбітні та прагнуть досягти кращого. Вони тверезо оцінюють конкуренцію й знають, для чого їм потрібно поліпшувати власні навички. Вони хочуть отримати певні досягнення чи відзнаки не для похвали, а тому, що розуміють, як це важливо на шляху до успіху.

Риси характеру, які мають діти з високим рівнем інтелекту
Діти грають в шахи. Фото: Pexels

Наполегливість

Діти з високим рівнем IQ дуже наполегливі та діють навіть попри труднощі. Вони можуть втілити в реальність будь-яку мрію завдяки своїй впертості. Психологи зазначають, що така риса характеру в більшості випадків є навіть важливішою для досягнення успіху, ніж інтелект.

Співчуття

Така риса характеру теж притаманна дітям з високим рівнем інтелекту. Вони не просто досягають успіху, а прагнуть зробити цей світ кращим для людей. Такі особистості співчувають іншим та часто займаються волонтерством. Свої навички вони використовують на благо оточуючих.

Риси характеру, які мають діти з високим рівнем інтелекту
Розумний хлопець. Фото: Pexels

Креативність

Високоінтелектуальні особистості вміють мислити креативно. Вони дивляться на будь-яку ситуацію не так, як інші. Це допомагає їм знаходити найкращі варіанти її розв'язання. Креативне мислення дає змогу таким дітям виділитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому розумні люди часто бувають самотніми.

Також ми розповідали про те, що насправді важливіше — емоційний інтелект чи IQ.

діти психологія інтелект характер рівень IQ
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації