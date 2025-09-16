Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Плач дитини впливає на фізичний стан дорослих — як саме

Плач дитини впливає на фізичний стан дорослих — як саме

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 09:00
Як плач дитини впливає на тіло дорослих — дивний феномен
Дитина плаче на руках в жінки. Фото: Pexels
Ключові моменти Як тіло дорослих реагує на плач дитини

Дослідники виявили, що плач дитини, яка перебуває в стресі, викликає швидку емоційну реакцію у дорослих. Як у чоловіків, так і у жінок змінюється температура тіла.

Про це пише The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Як тіло дорослих реагує на плач дитини

Нове дослідження з'ясувало, що у дорослих може підвищуватись температура тіла через плач дитини. Тепловізійне зображення зафіксувало приплив крові до обличчя людей, коли їм вмикали записи дитячого плачу. Саме через це змінювалась температура тіла. При цьому ефект був сильнішим, коли немовлята були більш засмучені.

"Емоційна реакція на плач залежить від його "акустичної шорсткості". Чим більше болю виражають крики, тим сильніша реакція нашої вегетативної нервової системи, що вказує на те, що ми емоційно відчуваємо больову інформацію, закодовану в криках", — зазначив професор університету Сент-Етьєна у Франції Ніколя Матевон.

Як плач дитини впливає на дорослих
Жінка тримає на руках дитину. Фото: Pexels

Результати дослідження показують, що вплив був однаковим як на жінок, так й на чоловіків. Це спростовує твердження про те, що жінки запрограмовані прокидатися легше, ніж чоловіки, коли дитина починає плакати.

"Значна частина попередніх робіт щодо фізіологічних реакцій дорослих на плач немовлят розглядала частоту серцевих скорочень, провідність шкіри або навіть реакції мозку. Тож це дослідження є інноваційним", — зазначила професорка Крістін Парсонс.

Вона додає, що науковці були здивовані тим, настільки мало насправді відрізняється реакція чоловіків та жінок. За її словами, автори поставили собі за мету перевірити різницю, однак жодних доказів не знайшли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому віці діти перестають спати вдень. В цей період це вважається нормою.

Також ми розповідали про те, які риси характеру є в дітей з високим рівнем IQ. Це відрізняє їх від інших.

діти психологія батьки цікаві факти температура
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації