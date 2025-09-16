Як плач дитини впливає на тіло дорослих — дивний феномен

Дитина плаче на руках в жінки. Фото: Pexels

Дослідники виявили, що плач дитини, яка перебуває в стресі, викликає швидку емоційну реакцію у дорослих. Як у чоловіків, так і у жінок змінюється температура тіла.

Про це пише The Guardian.

Як тіло дорослих реагує на плач дитини

Нове дослідження з'ясувало, що у дорослих може підвищуватись температура тіла через плач дитини. Тепловізійне зображення зафіксувало приплив крові до обличчя людей, коли їм вмикали записи дитячого плачу. Саме через це змінювалась температура тіла. При цьому ефект був сильнішим, коли немовлята були більш засмучені.

"Емоційна реакція на плач залежить від його "акустичної шорсткості". Чим більше болю виражають крики, тим сильніша реакція нашої вегетативної нервової системи, що вказує на те, що ми емоційно відчуваємо больову інформацію, закодовану в криках", — зазначив професор університету Сент-Етьєна у Франції Ніколя Матевон.

Жінка тримає на руках дитину. Фото: Pexels

Результати дослідження показують, що вплив був однаковим як на жінок, так й на чоловіків. Це спростовує твердження про те, що жінки запрограмовані прокидатися легше, ніж чоловіки, коли дитина починає плакати.

"Значна частина попередніх робіт щодо фізіологічних реакцій дорослих на плач немовлят розглядала частоту серцевих скорочень, провідність шкіри або навіть реакції мозку. Тож це дослідження є інноваційним", — зазначила професорка Крістін Парсонс.

Вона додає, що науковці були здивовані тим, настільки мало насправді відрізняється реакція чоловіків та жінок. За її словами, автори поставили собі за мету перевірити різницю, однак жодних доказів не знайшли.

