Какие фразы сделают отношения крепкими — топ 5 выражений от психолога

Влюбленная пара разговаривает. Фото: Pexels

Крепкие и здоровые отношения должны быть построены на доверии партнеров друг к другу. Развить это чувство помогут простые фразы, которые влюбленным стоит употреблять каждый день.

Об этом в интервью CNBC рассказала сертифицированный психолог Гарварда, доктор философии Кортни Уоррен.

Фразы, которые усилят доверие в отношениях

"Я доверяю тебе"

Такие слова придадут партнёру уверенности в том, что вы видите в нём ответственную и надёжную личность. Эта фраза станет основой эмоциональной стабильности в ваших отношениях. Похожие слова:

"Спасибо, что уважаешь меня и наши отношения";

"Мы — команда, и я верю, что ты хочешь лучшего для нас обоих".

"Мы справимся"

Неурядицы бывают у всех. В такие моменты партнерам важно поддерживать друг друга. Эти слова помогут напомнить второй половинке, что вы всегда рядом. Похожие фразы:

"Сложный период не означает конец для нас";

"Давай разберемся вместе".

Мужчина обнимает женщину. Фото: Pexels

"Иди отдохни с друзьями"

В здоровых отношениях партнеры имеют возможность отдыхать друг от друга. Каждый имеет право на личное время и пространство и не стоит лишать вторую половинку этого. Похожие фразы:

"Хорошо, что у тебя есть время для себя";

"Спасибо, что даешь мне пространство, когда оно нужно".

"Я скучаю по тебе"

Такими словами вы показываете партнеру свои чувства. Это важно делать даже после многих лет вместе. Напоминайте время от времени любимому человеку, как вы соскучились по нему. Похожие фразы:

"Разлука помогает мне понять, как я ценю тебя";

"С нетерпением жду, когда ты вернешься".

"Я хочу кое-что обсудить?"

В здоровых отношениях всегда есть место для сложных разговоров. Если вас что-то беспокоит или кажется странным, не бойтесь предложить партнеру все обсудить. Похожие фразы:

"Можем поговорить о том, что меня беспокоит?";

"Я немного волнуюсь и хочу убедиться, что у нас все в порядке".

Эти фразы укрепят отношения и усилят доверие между партнерами. Время от времени употребляйте их, чтобы не потерять особую связь с любимым человеком.

