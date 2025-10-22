Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Усилят доверие — фразы, которые сделают отношения счастливыми

Усилят доверие — фразы, которые сделают отношения счастливыми

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 06:54
обновлено: 12:28
Какие фразы сделают отношения крепкими — топ 5 выражений от психолога
Влюбленная пара разговаривает. Фото: Pexels

Крепкие и здоровые отношения должны быть построены на доверии партнеров друг к другу. Развить это чувство помогут простые фразы, которые влюбленным стоит употреблять каждый день.

Об этом в интервью CNBC рассказала сертифицированный психолог Гарварда, доктор философии Кортни Уоррен.

Реклама
Читайте также:

Фразы, которые усилят доверие в отношениях

"Я доверяю тебе"

Такие слова придадут партнёру уверенности в том, что вы видите в нём ответственную и надёжную личность. Эта фраза станет основой эмоциональной стабильности в ваших отношениях. Похожие слова:

  • "Спасибо, что уважаешь меня и наши отношения";
  • "Мы — команда, и я верю, что ты хочешь лучшего для нас обоих".

"Мы справимся"

Неурядицы бывают у всех. В такие моменты партнерам важно поддерживать друг друга. Эти слова помогут напомнить второй половинке, что вы всегда рядом. Похожие фразы:

  • "Сложный период не означает конец для нас";
  • "Давай разберемся вместе".
Які фрази зміцнять почуття
Мужчина обнимает женщину. Фото: Pexels

"Иди отдохни с друзьями"

В здоровых отношениях партнеры имеют возможность отдыхать друг от друга. Каждый имеет право на личное время и пространство и не стоит лишать вторую половинку этого. Похожие фразы:

  • "Хорошо, что у тебя есть время для себя";
  • "Спасибо, что даешь мне пространство, когда оно нужно".

"Я скучаю по тебе"

Такими словами вы показываете партнеру свои чувства. Это важно делать даже после многих лет вместе. Напоминайте время от времени любимому человеку, как вы соскучились по нему. Похожие фразы:

  • "Разлука помогает мне понять, как я ценю тебя";
  • "С нетерпением жду, когда ты вернешься".

"Я хочу кое-что обсудить?"

В здоровых отношениях всегда есть место для сложных разговоров. Если вас что-то беспокоит или кажется странным, не бойтесь предложить партнеру все обсудить. Похожие фразы:

  • "Можем поговорить о том, что меня беспокоит?";
  • "Я немного волнуюсь и хочу убедиться, что у нас все в порядке".

Эти фразы укрепят отношения и усилят доверие между партнерами. Время от времени употребляйте их, чтобы не потерять особую связь с любимым человеком.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы мужчины мечтают услышать от женщин. Эти слова придают им уверенности в себе.

Также мы рассказывали о шести фразах Екатерины Осадчей, которые добавят мотивации. Они вдохновляют двигаться вперед.

психология советы доверие любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации