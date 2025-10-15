Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Психологи назвали фрази, які чоловіки мріють почути від жінок

Психологи назвали фрази, які чоловіки мріють почути від жінок

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:45
Як підтримати коханого — п'ять фраз, що зроблять вас ближчими
Жінка обіймає чоловіка. Фото: Pexels

Слова здатні підтримувати та надихати й чоловікам це потрібно не менше, ніж жінкам. Партнери мріють почути від других половинок фрази, які зміцнять віру в себе й зроблять їх ближчими одне до одного.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Які фрази чоловіки хочуть чути від жінок

"Я розумію тебе"

Коли чоловік стикається з проблемами, йому важливо відчувати підтримку коханої жінки. Не варто критикувати його чи говорити про те, як варто було б вчинити. Краще обійняти та сказати: "Я розумію, як тобі зараз нелегко. Якщо тобі захочеться поговорити, я поруч".

"Я ціную все, що ти зробив"

Здорові стосунки — це про підтримку та вдячність одне одному. Чоловік, який турбується про жінку, прагне, аби це помічали. Йому важливо відчувати, що турбота й увага необхідні партнерці.

Які фрази зміцнюють впевненість чоловіків
Чоловік цілує жінку. Фото: Pexels

"Я була неправа. Будь ласка, вибач мені"

Сварки трапляються у всіх парах. Інколи у запалі почуттів чоловік та жінка можуть ранити одне одного. Однак важливо, аби не лише партнер, а і його друга половинка могла попросити вибачення. Це дасть змогу зрозуміти чоловікові, наскільки він важливий для вас.

"Твоя підтримка для мене важлива"

Така фраза показує, що жінка сприймає чоловіка як надійного партнера і цінує його внесок у стосунки. Розуміння того, що його думка, допомога чи просто присутність мають значення, зміцнює відчуття єдності в парі.

"Я вірю в тебе"

Такими словами жінка дає змогу зрозуміти чоловікові, що йому не варто сумніватися в собі. Підтримка другої половинки додасть рішучості та віри в себе. Завдяки таким словам від найближчої людини чоловік зможе здійснити все задумане.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому з віком виникає розчарування у шлюбі. Психологи назвали основні причини.

Також ми розповідали про те, що робить жінка перед розставанням. Це вказує на її готовність остаточно розірвати стосунки.

психологія поради цікаві факти фраза чоловіки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації