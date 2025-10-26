Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Знайти підхід можна до кожного — які бувають типи чоловіків

Знайти підхід можна до кожного — які бувають типи чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 15:17
Які є типи чоловіків у стосунках — психологи назвали підхід до кожного
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

Існує кілька типів чоловіків у стосунках. Кожен з них має свої плюси й мінуси. Психологи зазначають, що важливо знати, як правильно будувати стосунки з такими партнерами, аби союз був щасливим.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Які є типи чоловіків у стосунках

Пильний спостерігач

Такий чоловік — це типовий ревнивець, який намагається контролювати жінку. Він часто цікавиться тим, де вона, з ким та коли повернеться додому. Як зазначають психологи, будувати стосунки з таким партнером буде вкрай важко. Однак якщо ви все ж вирішили бути разом, найкраще в такому разі якомога рідше посвячувати чоловіка у свої справи. Це збереже нерви і вам, і йому.

Типовий трудоголік

Такий партнер більшість часу сконцентрований на роботі. Він прагне досягнути успіху що б там не було й часто жертвує часом з рідними через це. Психологи рекомендують партнерці такого чоловіка проявляти ініціативу самій. Не чекайте, поки він організує романтичний відпочинок, а зробіть це самі.

Які є типи чоловіків у стосунках
Закохана пара. Фото: Pexels

Найкращий друг

Такий тип чоловіків звик будувати рівноправні стосунки. З ним не вдасться вжитися жінці, яка не хоче нічого вирішувати чи прагне бути слабкою. З таким партнером варто бути впевненою в собі та готовою до того, що йому потрібна буде підтримка.

Холодний чоловік

Такий партнер виконує подружній обов'язок, не шукає стосунки на стороні та забезпечує сім'ю. Він турботливий, однак не вміє запалювати почуття та виявляти пристрасть. Психологи радять жінці, яка будує стосунки з таким чоловіком, влаштовувати романтичні й цікаві побачення самотужки.

Прагне до досконалості

Такий тип чоловіків прагне, аби все було ідеально. Він постійно виправляє дружину та вчить її як робити "правильно". Психологи наголошують, що такий партнер говорить все це не для того, аби образити, а через свій перфекціонізм. Жінці найкраще просто не звертати на подібні висловлювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли варто будувати стосунки з партнером, який зрадив. Психологиня назвала ознаки того, що союз можна врятувати.

Також ми розповідали про те, як правильно просити вибачення у партнера. Це допоможе налагодити стосунки після конфлікту.

психологія поради чоловіки стосунки поради психолога
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації