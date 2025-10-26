Які є типи чоловіків у стосунках — психологи назвали підхід до кожного

Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

Існує кілька типів чоловіків у стосунках. Кожен з них має свої плюси й мінуси. Психологи зазначають, що важливо знати, як правильно будувати стосунки з такими партнерами, аби союз був щасливим.

Які є типи чоловіків у стосунках

Пильний спостерігач

Такий чоловік — це типовий ревнивець, який намагається контролювати жінку. Він часто цікавиться тим, де вона, з ким та коли повернеться додому. Як зазначають психологи, будувати стосунки з таким партнером буде вкрай важко. Однак якщо ви все ж вирішили бути разом, найкраще в такому разі якомога рідше посвячувати чоловіка у свої справи. Це збереже нерви і вам, і йому.

Типовий трудоголік

Такий партнер більшість часу сконцентрований на роботі. Він прагне досягнути успіху що б там не було й часто жертвує часом з рідними через це. Психологи рекомендують партнерці такого чоловіка проявляти ініціативу самій. Не чекайте, поки він організує романтичний відпочинок, а зробіть це самі.

Найкращий друг

Такий тип чоловіків звик будувати рівноправні стосунки. З ним не вдасться вжитися жінці, яка не хоче нічого вирішувати чи прагне бути слабкою. З таким партнером варто бути впевненою в собі та готовою до того, що йому потрібна буде підтримка.

Холодний чоловік

Такий партнер виконує подружній обов'язок, не шукає стосунки на стороні та забезпечує сім'ю. Він турботливий, однак не вміє запалювати почуття та виявляти пристрасть. Психологи радять жінці, яка будує стосунки з таким чоловіком, влаштовувати романтичні й цікаві побачення самотужки.

Прагне до досконалості

Такий тип чоловіків прагне, аби все було ідеально. Він постійно виправляє дружину та вчить її як робити "правильно". Психологи наголошують, що такий партнер говорить все це не для того, аби образити, а через свій перфекціонізм. Жінці найкраще просто не звертати на подібні висловлювання.

