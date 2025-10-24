Відео
Чи давати другий шанс партнерові, що зрадив — думка психолога

Чи давати другий шанс партнерові, що зрадив — думка психолога

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 10:50
Оновлено: 08:45
Коли можна пробачити зраду у стосунках — психологиня пояснила
Погані стосунки між партнерами. Фото: Pexels

Зрада партнера — це завжди боляче та неприємно. Здається, що весь світ, який ви так довго будували разом, руйнується в один момент. Дехто одразу обриває всі зв'язки з людиною, яка була невірною у стосунках. Інші ж намагаються врятувати союз та дають партнерові другий шанс. 

Чи можливо відбудувати стосунки й коли варто пробачати другій половинці зраду розповіла психологиня Людмила Чернова в Instagram.

Читайте також:

Коли після зради краще розійтися

Як наголошує психологиня, в деяких ситуаціях не варто прощати партнерові зраду. Зрозуміти це можна, прислухавшись до власних відчуттів. Важливим сигналом буде те, що у вас зникла довіра та відсутня повага до другої половинки. В такому випадку прощення може стати зрадою себе.

Кохання не має принижувати людину, наголошує психологиня. Варто цінувати себе й розуміти, що відмова від стосунків після зради — це не слабкість, а прояв сили та гідності. Багато хто може відчувати провину та залишатись через це з партнером, однак не варто піддаватись цьому. Якщо ви відчуваєте, що зрада знищила почуття, то намагатись відновити все — марна справа.

Коли варто дати партнерові другий шанс

За словами психологині, давати стосункам другий шанс після зради партнера можна у кількох випадках. Зокрема, якщо він щиро визнав провину та пояснив свої мотиви. Крім того, важливо, аби друга половинка була готова працювати заради того, щоб повернути вашу довіру.

"Зрада — це не кінець історії. Це момент, коли ви вирішуєте, яку історію хочете писати далі", — каже психологиня.

Коли можна пробачити зраду та дати другий шанс
Чоловік та жінка сваряться через зраду. Фото: Pexels

Варто вдруге спробувати будувати союз, якщо партнери разом готові пройти через складний етап емоційного відновлення. Вони також повинні обоє хотіти змінити модель стосунків, а не просто забути про зраду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що партнер невірний. На зраду другої половинки вкажуть кілька ознак.

Також ми розповідали про те, чоловіки з якими іменами ніколи не зрадять. Це найвірніші партнери.

психологія зрада кохання стосунки поради психолога
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
