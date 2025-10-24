Когда можно простить измену в отношениях — психолог объяснила

Давать ли второй шанс изменившему партнеру — мнение психолога
Измена партнера — это всегда больно и неприятно. Кажется, что весь мир, который вы так долго строили вместе, рушится в один момент. Некоторые сразу обрывают все связи с человеком, который был неверным в отношениях. Другие же пытаются спасти союз и дают партнеру второй шанс.
Возможно ли восстановить отношения и когда стоит прощать второй половинке измену рассказала психолог Людмила Чернова в Instagram.
Когда после измены лучше разойтись
Как отмечает психолог, в некоторых ситуациях не стоит прощать партнеру измену. Понять это можно, прислушавшись к собственным ощущениям. Важным сигналом будет то, что у вас исчезло доверие и отсутствует уважение ко второй половинке. В таком случае прощение может стать предательством себя.
Любовь не должна унижать человека, отмечает психолог. Стоит ценить себя и понимать, что отказ от отношений после измены — это не слабость, а проявление силы и достоинства. Многие могут чувствовать вину и оставаться из-за этого с партнером, однако не стоит поддаваться этому. Если вы чувствуете, что измена уничтожила чувства, то пытаться восстановить все — бесполезно.
Когда стоит дать партнеру второй шанс
По словам психолога, давать отношениям второй шанс после измены партнера можно в нескольких случаях. В частности, если он искренне признал вину и объяснил свои мотивы. Кроме того, важно, чтобы вторая половинка была готова работать ради того, чтобы вернуть ваше доверие.
"Измена — это не конец истории. Это момент, когда вы решаете, какую историю хотите писать дальше", — говорит психолог.
Стоит второй раз попробовать строить союз, если партнеры вместе готовы пройти через сложный этап эмоционального восстановления. Они также должны оба хотеть изменить модель отношений, а не просто забыть об измене.
