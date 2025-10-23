Видео
Не любовь, а союз — почему женщины часто выбирают бостонский брак

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:39
обновлено: 08:43
Почему женщины все чаще выбирают бостонский брак — психологи объяснили
Две девушки живут вместе. Фото: Pexels

Все чаще женщины прибегают к бостонскому браку. Это отношения, которые строят двое партнерш, однако необязательно как романтическая пара. Скорее речь идет о союзниках, имеющих общие интересы и поддерживающих друг друга.

Об этом пишет Andrea Mariana.

Читайте также:

Почему бостонский брак набирает популярность

Название "бостонский брак" появилось после выхода романа Генри Джеймса "Бостонцы" в 1886 году. Однако само явление существовало еще задолго до этого. Так называли партнерство двух женщин, которые решали жить вместе и не вступать в брак с мужчинами. Такие дамы часто были из богатых семей, имели общий дом, финансы, вели хозяйство и поддерживали друг друга.

Это давало возможность женщинам почувствовать себя независимыми — как финансово, так и в других сферах жизни. К тому же такой союз позволял реализовываться в профессиональной сфере, ведь дамы не запрещали развиваться друг другу. Кроме того, для многих женщин такая форма отношений означала настоящее партнерство, которое трудно было найти в традиционной модели брака.

Що таке бостонський шлюб та чому він подобається жінкам
Две девушки смеются. Фото: Pexels

Эта модель отношений популярна и сейчас. Она не обременяет обязательствами и дает полную свободу действий. Хотя и такое партнерство глубже дружбы, однако необязательно оно имеет интимный подтекст. В широком смысле речь идет о совместном проживании двух подруг, которые делят жилье, финансы и быт, но не находятся в романтических отношениях.

Для многих представительниц поколения миллениалов и зумеров бостонский брак — это практический способ обеспечить стабильность и поддержку без необходимости выходить замуж или жить в одиночестве. Это не просто феномен, а явление, которое показывает, что женщины всегда искали пути к независимости, партнерству и гармонии вне традиционных моделей семей.

Напомним, ранее мы писали о том, как наладить отношения после ссоры. Стоит правильно просить прощения.

Также мы рассказывали о том, что усилит доверие между партнерами. Простые фразы сделают отношения счастливыми.

брак психология женщины отношения женская психология
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
