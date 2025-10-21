Видео
Україна
Видео

Главная Психология Счастье после разрыва отношений неизбежно — вот почему

Счастье после разрыва отношений неизбежно — вот почему

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 08:00
обновлено: 08:20
Что на самом деле приносит расставание — три истины, которые становятся понятными
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Большинство людей воспринимает развод как конец счастливой жизни. На самом деле, как отмечают психологи, чаще всего завершение отношений — это шаг к лучшему и надежному партнеру. К тому же после развода люди начинают понимать три истины, которые меняют все.

Об этом пишет YourTango.

Читайте также:

Три вещи, которые открываются после расставания

Вы становитесь готовыми встретить новое и неизвестное

Развод обычно происходит тогда, когда отношения дали большую трещину или партнер причинил боль. И, как ни странно, многих это лучше всего мотивирует. Они чувствуют в себе изменения и готовы открыться для новых впечатлений, чтобы получить удовольствие. Человек растет после развода, ведь рискует и делает ставку на себя. Это приводит его к лучшей жизни.

Що стає зрозуміло лише після розставання
Женщина и мужчина хотят развестись. Фото: Pexels

Вы понимаете, что разрыв отношений — это только начало нового пути

Часто отношения становятся бременем, ограничивающим способность человека сиять. Именно после развода подавленная личность начинает понимать, что она не была собой, а лишь играла роли, которые нравились партнеру. Тогда и открывается начало нового пути и приходит осознание всех возможностей, которые дает нам жизнь.

Вы видите добро в вещах, на которые раньше не обращали внимание

Разрыв отношений показывает нам мир совсем другим, чем мы его воспринимали. Этот этап позволяет впустить в жизнь новых людей, которые сияют добротой и окутывают любовью. Это не об обычных ободряющих словах со стороны близких, а об их поступках и настоящей заботе. Только тогда вы начинаете понимать, чего на самом деле заслуживаете и как стоит обращаться с вами.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что женщина хочет уйти. Эти признаки указывают на готовность завершить отношения.

Также мы рассказывали о том, что указывает на измену партнера. Психологи назвали неочевидные признаки.

психология развод советы отношения советы психолога
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
