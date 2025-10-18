Как понять, что муж изменяет — главные признаки от психологов

Женщина смотрит на мужчину, который держит телефон в руках. Фото: Freepik

Определить, что мужчина изменяет женщине, не сложно. Психологи отмечают, что на неверность укажут несколько признаков, на которые многие даже не обращают внимание. Именно эти тревожные звоночки могут быть первыми сигналами о трещине в отношениях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Признаки того, что мужчина изменяет

Он резко меняет планы и график

Мужчина, который изменяет второй половинке, может резко менять свои планы. Например, он все чаще говорит о том, что задержится на работе, однако причины не называет. Если это произошло несколько раз, то не стоит впадать в панику, однако когда вы замечаете, что мужчина постоянно проводит время вне дома, то это может быть красным флажком.

У вас меняется интимная жизнь

Обычно у мужчины портятся интимные отношения с женщиной, если он ей изменяет. Однако также стоит присмотреться и к партнеру, если он внезапно начал проявлять чрезмерную активность в постели. Это также может сигнализировать о его романе на стороне.

Партнер поставил пароль на телефон

Если мужчина никогда не оставляет телефон без присмотра, вероятно, он что-то скрывает. Партнер, который изменяет, будет бояться, что вы сможете проверить смартфон и найти компрометирующее сообщение или фото.

Женщина смотрит в телефон мужа. Фото: Freepik

Его друзья начали странно себя вести

Часто друзья хорошо знают о том, что муж изменяет жене. Поэтому они начинают странно себя вести — прекращают общение, избегают вас или, наоборот, разговаривают слишком заинтересованно.

Он стал уделять больше внимания внешности

Если мужчина вдруг сменил имидж и начал смотреть за собой гораздо больше, чем раньше, это может сигнализировать об отношениях на стороне. Изменения во внешности или вкусах могут возникать из-за влияния новой партнерши.

Он часто спрашивает о вашем местонахождении

Если раньше вы такого не замечали, а теперь партнер постоянно пытается знать, где вы находитесь, возможно он изменяет. Таким образом мужчина пытается не столкнуться с вами.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами реже всего изменяют. Они влюбляются раз и на всю жизнь.

Также мы рассказывали о том, что делают женщины перед разводом. Это указывает на то, что отношениям пришел конец.