Психологія Що вказує на невірність партнера — психологи назвали ознаки

Що вказує на невірність партнера — психологи назвали ознаки

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 08:00
Оновлено: 08:00
Як зрозуміти, що чоловік зраджує — головні ознаки від психологів
Жінка дивиться на чоловіка, який тримає телефон в руках. Фото: Freepik

Визначити, що чоловік зраджує жінку, не складно. Психологи зазначають, що на невірність вкажуть кілька ознак, на які багато хто навіть не звертає увагу. Саме ці тривожні дзвіночки можуть бути першими сигналами про тріщину у стосунках.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Ознаки того, що чоловік зраджує

Він різко змінює плани та графік

Чоловік, який зраджує другу половинку, може різко змінювати свої плани. Наприклад, він все частіше каже про те, що затримається на роботі, однак причини не називає. Якщо це сталося кілька разів, то не варто падати у паніку, однак коли ви помічаєте, що чоловік постійно проводить час поза домом, то це може бути червоним прапорцем. 

У вас змінюється інтимне життя

Зазвичай у чоловіка псуються інтимні стосунки з жінкою, якщо він їй зраджує. Однак також варто придивитись й до партнера, якщо він раптово почав проявляти надмірну активність в ліжку. Це також може сигналізувати про його роман на стороні.

Партнер поставив пароль на телефон

Якщо чоловік ніколи не залишає телефон без нагляду, ймовірно, він щось приховує. Партнер, який зраджує, буде боятись, що ви зможете перевірити смартфон та знайти компроментуюче повідомлення чи фото.

Що вказує на невірність партнера
Жінка дивиться в телефон чоловіка. Фото: Freepik

Його друзі почали дивно поводитись

Часто друзі добре знають про те, що чоловік зраджує дружину. Відтак вони починають дивно поводитись — припиняють спілкування, уникають вас чи, навпаки, розмовляють занадто зацікавлено.

Він став приділяти більше уваги зовнішності

Якщо чоловік раптом змінив імідж та почав дивитись за собою набагато більше, ніж раніше, це може сигналізувати про стосунки на стороні. Зміни у зовнішності чи смаках можуть виникати через вплив нової партнерки.

Він часто питає про ваше місцеперебування

Якщо раніше ви такого не помічали, а тепер партнер постійно намагається знати, де ви знаходитеся, можливо він зраджує. Таким чином чоловік намагається не зіштовхнутися з вами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами найрідше зраджують. Вони закохуються раз й на все життя.

Також ми розповідали про те, що роблять жінки перед розлученням. Це вказує на те, що стосункам настав кінець.

психологія зрада чоловіки стосунки чоловіча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
