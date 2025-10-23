Чому жінки все частіше обирають бостонський шлюб — психологи пояснили

Дві дівчини живуть разом. Фото: Pexels

Все частіше жінки вдаються до бостонського шлюбу. Це стосунки, які будують двоє партнерок, однак необов'язково як романтична пара. Радше йдеться про союзників, що мають спільні інтереси та підтримують одне одного.

Про це пише Andrea Mariana.

Чому бостонський шлюб набирає популярності

Назва "бостонський шлюб" з'явилася після виходу роману Генрі Джеймса "Бостонці" у 1886 році. Однак саме явище існувало ще задовго до цього. Так називали партнерство двох жінок, які вирішували жити разом і не вступати у шлюб із чоловіками. Такі дами часто були з багатих сімей, мали спільний дім, фінанси, вели господарство та підтримували одна одну.

Це давало можливість жінкам відчути себе незалежними — як фінансово, так й в інших сферах життя. До того ж такий союз давав змогу реалізовуватися в професійній сфері, адже дами не забороняли розвиватись одна одній. Крім того, для багатьох жінок така форма стосунків означала справжнє партнерство, яке важко було знайти у традиційній моделі шлюбу.

Дві дівчини сміються. Фото: Pexels

Ця модель стосунків популярна й зараз. Вона не обтяжує зобов'язаннями та дає повну свободу дій. Хоча й таке партнерство глибше за дружбу, однак необов'язково воно має інтимний підтекст. У широкому сенсі йдеться про спільне проживання двох подруг, які ділять житло, фінанси та побут, але не перебувають у романтичних стосунках.

Для багатьох представниць покоління міленіалів та зумерів бостонський шлюб — це практичний спосіб забезпечити стабільність та підтримку без необхідності виходити заміж або жити на самоті. Це не просто феномен, а явище, яке показує, що жінки завжди шукали шляхи до незалежності, партнерства та гармонії поза межами традиційних моделей сімей.

