Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Не кохання, а союз — чому жінки часто обирають бостонський шлюб

Не кохання, а союз — чому жінки часто обирають бостонський шлюб

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:39
Оновлено: 08:43
Чому жінки все частіше обирають бостонський шлюб — психологи пояснили
Дві дівчини живуть разом. Фото: Pexels

Все частіше жінки вдаються до бостонського шлюбу. Це стосунки, які будують двоє партнерок, однак необов'язково як романтична пара. Радше йдеться про союзників, що мають спільні інтереси та підтримують одне одного.

Про це пише Andrea Mariana.

Реклама
Читайте також:

Чому бостонський шлюб набирає популярності

Назва "бостонський шлюб" з'явилася після виходу роману Генрі Джеймса "Бостонці" у 1886 році. Однак саме явище існувало ще задовго до цього. Так називали партнерство двох жінок, які вирішували жити разом і не вступати у шлюб із чоловіками. Такі дами часто були з багатих сімей, мали спільний дім, фінанси, вели господарство та підтримували одна одну.

Це давало можливість жінкам відчути себе незалежними — як фінансово, так й в інших сферах життя. До того ж такий союз давав змогу реалізовуватися в професійній сфері, адже дами не забороняли розвиватись одна одній. Крім того, для багатьох жінок така форма стосунків означала справжнє партнерство, яке важко було знайти у традиційній моделі шлюбу.

Що таке бостонський шлюб та чому він подобається жінкам
Дві дівчини сміються. Фото: Pexels

Ця модель стосунків популярна й зараз. Вона не обтяжує зобов'язаннями та дає повну свободу дій. Хоча й таке партнерство глибше за дружбу, однак необов'язково воно має інтимний підтекст. У широкому сенсі йдеться про спільне проживання двох подруг, які ділять житло, фінанси та побут, але не перебувають у романтичних стосунках.

Для багатьох представниць покоління міленіалів та зумерів бостонський шлюб — це практичний спосіб забезпечити стабільність та підтримку без необхідності виходити заміж або жити на самоті. Це не просто феномен, а явище, яке показує, що жінки завжди шукали шляхи до незалежності, партнерства та гармонії поза межами традиційних моделей сімей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як налагодити стосунки після сварки. Варто правильно просити вибачення.

Також ми розповідали про те, що посилить довіру між партнерами. Прості фрази зроблять стосунки щасливими.

шлюб психологія жінки стосунки жіноча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації