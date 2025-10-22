Відео
Україна
Щоб налагодити стосунки — як правильно просити вибачення

Щоб налагодити стосунки — як правильно просити вибачення

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 10:45
Оновлено: 09:16
Як просити вибачення у партнера, аби це спрацювало — поради від психологині
Чоловік просить вибачення у жінки. Фото: Pexels

Ідеальних стосунків не буває. Між партнерами час від часу можуть виникати моменти напруженості та конфлікти, однак важливо вміти повернути все назад й визнати власну помилку. Крім того, потрібно правильно просити вибачення, аби не погіршити ситуацію, а налагодити стосунки.

Про це пише ТСН.

Як правильно просити вибачення у партнера

Психологиня Таша Сейтер пояснила, як варто правильно перепрошувати у партнера, аби це спрацювало. За її словами, вибачення — це не просто слова "пробач мені". Це справжнє мистецтво відновлювати довіру та зміцнювати зв'язок з другою половинкою. Часто люди використовують неефективні фрази, аби перепросити:

  • "Вибач, але я мав/ла поганий день";
  • "Ти теж таке робив/ла";
  • "Це не так важливо, не драматизуй".
Як просити вибачення у партнера, аби це спрацювало
Жінка образилась на чоловіка. Фото: Pexels

Як зазначає психологиня, це радше захист власного его, а не справжні вибачення. Такі слова не допомагають партнерові відчути підтримку. Вона наголошує, що справжнє вибачення — це не подарунок чи послуга партнерові, а усвідомлення власної помилки й небажання її повторити. Сейтер пояснює, що є три кроки, які допоможуть правильно перепросити:

  • візьміть на себе відповідальність — замість виправдань і звинувачень скажіть: "Вибач за те, що я сказав/ла, це було боляче";
  • проявіть емпатію та визнайте, що ваші слова чи вчинки негативно вплинули на партнера, наприклад: "Я бачу, що мої слова ранили тебе";
  • спробуйте виправити ситуацію — не просто попросіть вибачення, а вислухайте партнера та визнайте помилки.

Лише так вдасться відновити емоційний зв'язок та все налагодити. Щирі вибачення здатні зміцнити довіру та створити відчуття безпеки у стосунках навіть після конфліктів.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
