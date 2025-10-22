Як просити вибачення у партнера, аби це спрацювало — поради від психологині

Щоб налагодити стосунки — як правильно просити вибачення
Ідеальних стосунків не буває. Між партнерами час від часу можуть виникати моменти напруженості та конфлікти, однак важливо вміти повернути все назад й визнати власну помилку. Крім того, потрібно правильно просити вибачення, аби не погіршити ситуацію, а налагодити стосунки.
Як правильно просити вибачення у партнера
Психологиня Таша Сейтер пояснила, як варто правильно перепрошувати у партнера, аби це спрацювало. За її словами, вибачення — це не просто слова "пробач мені". Це справжнє мистецтво відновлювати довіру та зміцнювати зв'язок з другою половинкою. Часто люди використовують неефективні фрази, аби перепросити:
- "Вибач, але я мав/ла поганий день";
- "Ти теж таке робив/ла";
- "Це не так важливо, не драматизуй".
Як зазначає психологиня, це радше захист власного его, а не справжні вибачення. Такі слова не допомагають партнерові відчути підтримку. Вона наголошує, що справжнє вибачення — це не подарунок чи послуга партнерові, а усвідомлення власної помилки й небажання її повторити. Сейтер пояснює, що є три кроки, які допоможуть правильно перепросити:
- візьміть на себе відповідальність — замість виправдань і звинувачень скажіть: "Вибач за те, що я сказав/ла, це було боляче";
- проявіть емпатію та визнайте, що ваші слова чи вчинки негативно вплинули на партнера, наприклад: "Я бачу, що мої слова ранили тебе";
- спробуйте виправити ситуацію — не просто попросіть вибачення, а вислухайте партнера та визнайте помилки.
Лише так вдасться відновити емоційний зв'язок та все налагодити. Щирі вибачення здатні зміцнити довіру та створити відчуття безпеки у стосунках навіть після конфліктів.
