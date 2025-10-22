Видео
Видео

Чтобы наладить отношения — как правильно просить прощения

Чтобы наладить отношения — как правильно просить прощения

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 10:45
обновлено: 09:16
Как просить прощения у партнера, чтобы это сработало — советы от психолога
Мужчина просит прощения у женщины. Фото: Pexels

Идеальных отношений не бывает. Между партнерами время от времени могут возникать моменты напряженности и конфликты, однако важно уметь вернуть все назад и признать собственную ошибку. Кроме того, нужно правильно просить прощения, чтобы не ухудшить ситуацию, а наладить отношения.

Об этом пишет ТСН.

Как правильно просить прощения у партнера

Психолог Таша Сейтер объяснила, как следует правильно извиняться у партнера, чтобы это сработало. По ее словам, извинения — это не просто слова "прости меня". Это настоящее искусство восстанавливать доверие и укреплять связь со второй половинкой. Часто люди используют неэффективные фразы, чтобы извиниться:

  • "Извини, но у меня был/была плохой день";
  • "Ты тоже такое делал/делала";
  • "Это не так важно, не драматизируй".
Як просити вибачення у партнера, аби це спрацювало
Женщина обиделась на мужчину. Фото: Pexels

Как отмечает психолог, это скорее защита собственного эго, а не настоящие извинения. Такие слова не помогают партнеру почувствовать поддержку. Она отмечает, что настоящее извинение — это не подарок или услуга партнеру, а осознание собственной ошибки и нежелание ее повторить. Сейтер объясняет, что есть три шага, которые помогут правильно извиниться:

  • возьмите на себя ответственность — вместо оправданий и обвинений скажите: "Извини за то, что я сказал/ла, это было больно";
  • проявите эмпатию и признайте, что ваши слова или поступки негативно повлияли на партнера, например: "Я вижу, что мои слова ранили тебя";
  • попробуйте исправить ситуацию — не просто попросите прощения, а выслушайте партнера и признайте ошибки.

Только так удастся восстановить эмоциональную связь и все наладить. Искренние извинения способны укрепить доверие и создать ощущение безопасности в отношениях даже после конфликтов.

психология советы любовь отношения извинения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
