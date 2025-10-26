Видео
Дата публикации 26 октября 2025 15:05
обновлено: 15:17
Какие есть типы мужчин в отношениях — психологи назвали подход к каждому
Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Существует несколько типов мужчин в отношениях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Психологи отмечают, что важно знать, как правильно строить отношения с такими партнерами, чтобы союз был счастливым.

Об этом пишет Ukr.Media.

Читайте также:

Какие есть типы мужчин в отношениях

Пристальный наблюдатель

Такой мужчина — это типичный ревнивец, который пытается контролировать женщину. Он часто интересуется тем, где она, с кем и когда вернется домой. Как отмечают психологи, строить отношения с таким партнером будет крайне трудно. Однако если вы все же решили быть вместе, лучше всего в таком случае как можно реже посвящать мужчину в свои дела. Это сохранит нервы и вам, и ему.

Типичный трудоголик

Такой партнер большую часть времени сконцентрирован на работе. Он стремится достичь успеха во что бы то ни стало и часто жертвует временем с родными из-за этого. Психологи рекомендуют партнерше такого мужчины проявлять инициативу самой. Не ждите, пока он организует романтический отдых, а сделайте это сами.

Які є типи чоловіків у стосунках
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Лучший друг

Такой тип мужчин привык строить равноправные отношения. С ним не удастся вжиться женщине, которая не хочет ничего решать или стремится быть слабой. С таким партнером стоит быть уверенной в себе и готовой к тому, что ему нужна будет поддержка.

Холодный мужчина

Такой партнер выполняет супружеский долг, не ищет отношения на стороне и обеспечивает семью. Он заботливый, однако не умеет зажигать чувства и проявлять страсть. Психологи советуют женщине, которая строит отношения с таким мужчиной, устраивать романтические и интересные свидания самостоятельно.

Стремится к совершенству

Такой тип мужчин стремится, чтобы все было идеально. Он постоянно исправляет жену и учит ее как делать "правильно". Психологи отмечают, что такой партнер говорит все это не для того, чтобы обидеть, а из-за своего перфекционизма. Женщине лучше просто не обращать на подобные высказывания.

психология советы мужчины отношения советы психолога
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
