Главная Психология Поколение X — кто это и чем эти люди отличаются от других

Поколение X — кто это и чем эти люди отличаются от других

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 23:21
Чем особенные иксы или поколение X — не похожи ни на кого
Женщина в возрасте. Фото: Freepik

Представители каждого поколения имеют свои особые качества, отличающие их от других. Среди них — представители поколения X, или же "иксы". Психологи объяснили, что это за люди и какие жизненные принципы они имеют.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Особенности поколения X

Представители поколения X родились между 1960 и 1980 годами. Среди других их отличает самостоятельность и особое отношение к карьере. Работа занимает едва ли не самое главное место в их жизни. "Иксы" привыкли всегда полагаться на собственные силы и на это есть несколько причин.

Психологи объясняют, что родители поколения X — это бумеры. Они всегда жили и работали "для государства". Дети бумеров росли сами по себе и вынужденно становились взрослыми еще с совсем юного возраста. Поколение X самостоятельно собиралось в школу, готовило себе еду и решало собственные проблемы.

Нередко представители этого поколения считают себя одиночками. Именно поэтому они сосредотачиваются не на личной жизни, а на карьере. Для них важнее достичь успеха в бизнесе или любимом деле, а не провести время с родными. Это настоящие трудоголики, которые видят в этом миссию всей жизни.

Представителей поколения X отличает особый скептицизм в отношении власти и государства. Такие люди были свидетелями кризисов и многочисленных провалов. Часто мир кажется этим личностям испорченным и враждебным. Они не верят в добро и во всем ищут подводные камни.

Напомним, ранее мы писали о том, кто такие думеры. Этих людей становится все больше.

Также мы рассказывали о том, в какие годы рождаются бумеры, миллениалы и зумеры. Каждое из этих поколений отличается отношением к жизни.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
