Кто такие думеры — психологи объяснили, что это за феномен

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Многие люди испытывают пессимизм и потерю веры в будущее. Они будто уверены в том, что лучше уже не будет. Это не просто плохое настроение или временное явление, а состояние, которое может быть очень опасным. Людей, потерявших жажду к жизни, называют думерами.

Об этом пишет РБК-Україна.

Кто такие думеры

Термин думер появился относительно недавно, в конце 2010-х. Такие люди отличаются от других тем, что они уверены в безысходности. Им кажется, что будущее испорчено и перемен к лучшему не ждать. Это личности, имеющие ярко выраженный пессимизм и даже не пытающиеся что-то исправить в жизни.

В современном мире таких людей становится все больше. На многих давит война, нестабильность в карьере или неоправданные ожидания окружающих. Часто из-за этого люди теряют уверенность в будущем.

Грустная девушка. Фото: Pexels

Психологи отмечают, что такое состояние только ухудшают соцсети. В частности, постоянное листание ленты Instagram или TikTok только повышает тревогу, делает человека агрессивным и заставляет его сравнивать собственную жизнь с достижениями других. В конце концов все это выливается в отдельные думерские черты: пессимизм, апатию и ощущение того, что все уже пропало.

Как отмечают психологи, постоянное сосредоточение на том, настолько все плохо, только снижает мотивацию что-то делать. В конце концов такие люди попадают в опасную ловушку. Они изолируют себя от внешнего мира, закрываются и впадают в депрессию.

Если такое состояние есть у вас или ваших близких, стоит немедленно обратиться к психологу. Специалист поможет справиться с чувством безысходности и снова полюбить жизнь.

