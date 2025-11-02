Видео
Видео

Бережливость за гранью — чем опасен синдром Плюшкина

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 16:00
обновлено: 11:36
Синдром Плюшкина или хординг — что это и чем он опасен
Много вещей в квартире девушки. Фото: Freepik

Многие любят хранить дома старые вещи, которые, возможно, даже никогда не понадобятся. Иногда они действительно имеют особую ценность, например, напоминают о важных событиях в жизни. Однако порой такое накопление вещей уже превращается в навязчивое поведение, что может указывать на опасное психологическое расстройство — синдром Плюшкина или хординг.

Об этом пишет РБК-Україна.

Читайте также:

Чем синдром Плюшкина отличается от обычной бережливости

Люди, которые просто хранят нужные вещи или коллекционируют что-то, обычно все тщательно организуют. У них подобные предметы разложены на свои места. К тому же когда нужно что-то выбросить, это не становится особой проблемой.

А вот люди с синдромом Плюшкина или хордингом накапливают предметы без всякой ценности. Обычно это может быть мусор, старые газеты, сломанные вещи или пустые бутылки. При этом попытка избавиться от таких предметов вызывает у них панику и сильный стресс.

Чим небезпечний синдром Плюшкіна
Мужчина накапливает различные вещи дома. Фото: Freepik

Когда накопление вещей становится патологией, оно может серьезно угрожать человеку. В частности, из-за скопления бумаги или хлама легко может возникнуть пожар. Кроме того, накопление мусора и остатков пищи — это антисанитария, которая способна вызвать развитие заболеваний.

Более того, иногда накопленные вещи мешают попасть в дом. В экстренной ситуации это может стать фатальной проблемой, когда, например, медики или спасатели просто не смогут оказать помощь. К тому же в мировой практике были случаи, когда люди просто погибали из-за обвала нагроможденных вещей.

Как избавиться от синдрома Плюшкина

Специалисты отмечают, что самостоятельно избавиться от синдрома Плюшкина почти невозможно. Если вы или ваши близкие столкнулись с такой проблемой, стоит немедленно обратиться к психиатру или психотерапевту. Они помогут найти причины возникновения такого психологического расстройства и подскажут, как избежать хординга в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки могут разрушить психику. Они вызывают стресс и тревожность.

Также мы рассказывали о том, что на самом деле выдает психопата. Ученые назвали неожиданный признак, который указывает на проблемы с психикой.

психология вещи советы интересные факты психологическое состояние
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
