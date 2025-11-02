Синдром Плюшкина или хординг — что это и чем он опасен

Много вещей в квартире девушки. Фото: Freepik

Многие любят хранить дома старые вещи, которые, возможно, даже никогда не понадобятся. Иногда они действительно имеют особую ценность, например, напоминают о важных событиях в жизни. Однако порой такое накопление вещей уже превращается в навязчивое поведение, что может указывать на опасное психологическое расстройство — синдром Плюшкина или хординг.

Чем синдром Плюшкина отличается от обычной бережливости

Люди, которые просто хранят нужные вещи или коллекционируют что-то, обычно все тщательно организуют. У них подобные предметы разложены на свои места. К тому же когда нужно что-то выбросить, это не становится особой проблемой.

А вот люди с синдромом Плюшкина или хордингом накапливают предметы без всякой ценности. Обычно это может быть мусор, старые газеты, сломанные вещи или пустые бутылки. При этом попытка избавиться от таких предметов вызывает у них панику и сильный стресс.

Когда накопление вещей становится патологией, оно может серьезно угрожать человеку. В частности, из-за скопления бумаги или хлама легко может возникнуть пожар. Кроме того, накопление мусора и остатков пищи — это антисанитария, которая способна вызвать развитие заболеваний.

Более того, иногда накопленные вещи мешают попасть в дом. В экстренной ситуации это может стать фатальной проблемой, когда, например, медики или спасатели просто не смогут оказать помощь. К тому же в мировой практике были случаи, когда люди просто погибали из-за обвала нагроможденных вещей.

Как избавиться от синдрома Плюшкина

Специалисты отмечают, что самостоятельно избавиться от синдрома Плюшкина почти невозможно. Если вы или ваши близкие столкнулись с такой проблемой, стоит немедленно обратиться к психиатру или психотерапевту. Они помогут найти причины возникновения такого психологического расстройства и подскажут, как избежать хординга в будущем.

