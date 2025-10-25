Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Пять тревожных сигналов, что указывают на расстройства психики

Пять тревожных сигналов, что указывают на расстройства психики

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 15:10
обновлено: 15:23
Как понять, что у вас психические расстройства — специалисты назвали признаки
Девушка страдает от тревожности. Фото: Pexels

Психические расстройства имеют множество проявлений — у каждого они выглядят по-своему. Ведь психика, как и тело, у каждого человека уникальна. Поставить точный диагноз и распознать расстройство может только врач-психиатр. Однако несколько сигналов, которые укажут на проблемы с психикой, можно заметить и самостоятельно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Признаки, указывающие на психические расстройства

Внезапная десоциализация

На проблемы с психикой может указывать закрытость человека, особенно, если раньше он был активным и общительным. Такая личность начинает быть жесткой с теми, кто ей дорог. Кроме того, он может совершать поступки, которые окружающим трудно понять.

Ложные мысли

Люди, имеющие психические расстройства, часто страдают из-за постоянного потока навязчивых мыслей. Например, они могут быть убеждены в том, что имеют особую миссию на Земле, или же искренне верят в то, что имеют знатное происхождение, при том, что все факты указывают на обратное.

Які сигнали вказують на проблеми з психікою
Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Галлюцинации

Это особенно важный симптом, который нельзя игнорировать. Галлюцинации могут быть разными: слуховые, зрительные, вкусовые, тактильные или обонятельные. При этом больной человек не всегда догадывается, что на самом деле не существует того, что он видит или чувствует.

Навязчивые состояния

Это может проявляться по-разному. Например, такая личность может испытывать постоянные сомнения и страхи. Кроме того, часто такие люди имеют непреодолимое стремление довести все до идеальной чистоты. Кроме того, тревожным признаком проблем с психикой может быть постоянный контроль определенных действий. Например, человек множество раз проверяет, выключен ли утюг и заперта ли дверь.

Астенический синдром

Это состояние характеризуется чрезмерной истощенностью и усталостью. Такие люди не хотят выполнять привычную работу, имеют повышенную раздражительность и страдают от резких перепадов настроения.

Почему важно как можно раньше выявить проблему

Если вы заметили похожие симптомы у себя или близких, стоит немедленно обратиться к врачу. Только специалист поставит правильный диагноз и назначит лечение. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее удастся выздороветь.

Даже если человек столкнулся с легкими формами расстройства психики, то в будущем они могут привести к серьезным проблемам. Психиатр же поможет избежать этого и предотвратить обострение болезни.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки улучшат психологическое здоровье. Их стоит делать каждый день.

Также мы рассказывали о том, какие признаки выдают психопата. Ученые удивили неожиданным выводом.

психология интересные факты психика ментальные расстройства тревожные признаки
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации