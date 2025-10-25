Как понять, что у вас психические расстройства — специалисты назвали признаки

Девушка страдает от тревожности. Фото: Pexels

Психические расстройства имеют множество проявлений — у каждого они выглядят по-своему. Ведь психика, как и тело, у каждого человека уникальна. Поставить точный диагноз и распознать расстройство может только врач-психиатр. Однако несколько сигналов, которые укажут на проблемы с психикой, можно заметить и самостоятельно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Признаки, указывающие на психические расстройства

Внезапная десоциализация

На проблемы с психикой может указывать закрытость человека, особенно, если раньше он был активным и общительным. Такая личность начинает быть жесткой с теми, кто ей дорог. Кроме того, он может совершать поступки, которые окружающим трудно понять.

Ложные мысли

Люди, имеющие психические расстройства, часто страдают из-за постоянного потока навязчивых мыслей. Например, они могут быть убеждены в том, что имеют особую миссию на Земле, или же искренне верят в то, что имеют знатное происхождение, при том, что все факты указывают на обратное.

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Галлюцинации

Это особенно важный симптом, который нельзя игнорировать. Галлюцинации могут быть разными: слуховые, зрительные, вкусовые, тактильные или обонятельные. При этом больной человек не всегда догадывается, что на самом деле не существует того, что он видит или чувствует.

Навязчивые состояния

Это может проявляться по-разному. Например, такая личность может испытывать постоянные сомнения и страхи. Кроме того, часто такие люди имеют непреодолимое стремление довести все до идеальной чистоты. Кроме того, тревожным признаком проблем с психикой может быть постоянный контроль определенных действий. Например, человек множество раз проверяет, выключен ли утюг и заперта ли дверь.

Астенический синдром

Это состояние характеризуется чрезмерной истощенностью и усталостью. Такие люди не хотят выполнять привычную работу, имеют повышенную раздражительность и страдают от резких перепадов настроения.

Почему важно как можно раньше выявить проблему

Если вы заметили похожие симптомы у себя или близких, стоит немедленно обратиться к врачу. Только специалист поставит правильный диагноз и назначит лечение. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее удастся выздороветь.

Даже если человек столкнулся с легкими формами расстройства психики, то в будущем они могут привести к серьезным проблемам. Психиатр же поможет избежать этого и предотвратить обострение болезни.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки улучшат психологическое здоровье. Их стоит делать каждый день.

Также мы рассказывали о том, какие признаки выдают психопата. Ученые удивили неожиданным выводом.