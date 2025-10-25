Як зрозуміти, що у вас психічні розлади — фахівці назвали ознаки

Дівчина страждає від тривожності. Фото: Pexels

Психічні розлади мають безліч проявів — у кожного вони виглядають по-своєму. Адже психіка, як і тіло, у кожної людини унікальна. Поставити точний діагноз та розпізнати розлад може лише лікар-психіатр. Однак кілька сигналів, що вкажуть на проблеми з психікою, можна помітити й самостійно.

Ознаки, що вказують на психічні розлади

Раптова десоціалізація

На проблеми з психікою може вказувати закритість людини, особливо, якщо раніше вона була активною та товариською. Така особистість починає бути жорсткою з тими, хто їй дорогий. Крім того, вона може робити вчинки, які оточуючим важко зрозуміти.

Неправдиві думки

Люди, які мають психічні розлади, часто страждають через постійний потік нав'язливих думок. Наприклад, вони можуть бути переконані в тому, що мають особливу місію на Землі, або ж щиро вірять в те, що мають знатне походження, при тому, що всі факти вказують на протилежне.

Галюцинації

Це особливо важливий симптом, який не можна ігнорувати. Галюцинації можуть бути різними: слухові, зорові, смакові, тактильні чи нюхові. При цьому хвора людина не завжди здогадується, що насправді не існує того, що вона бачить чи відчуває.

Нав'язливі стани

Це може проявлятися по-різному. Наприклад, така особистість може відчувати постійні сумніви та страхи. Крім того, часто такі люди мають непереборне прагнення довести все до ідеальної чистоти. Крім того, тривожною ознакою проблем з психікою може бути постійний контроль певних дій. Наприклад, людина безліч разів перевіряє, чи вимкнена праска й чи замкнені двері.

Астенічний синдром

Цей стан характеризується надмірною виснаженістю та втомою. Такі люди не хочуть виконувати звичну роботу, мають підвищену дратівливість та страждають від різких перепадів настрою.

Чому важливо якомога раніше виявити проблему

Якщо ви помітили схожі симптоми у себе чи близьких, варто негайно звернутися до лікаря. Лише фахівець поставить правильний діагноз та призначить лікування. Чим раніше ви звернетесь по допомогу, тим швидше вдасться одужати.

Навіть якщо людина зіштовхнулась з легкими формами розладу психіки, то в майбутньому вони можуть призвести до серйозних проблем. Психіатр же допоможе уникнути цього й запобігти загостренню хвороби.

