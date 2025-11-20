Відео
Головна Психологія Їх стає дедалі більше — хто такі думери

Їх стає дедалі більше — хто такі думери

Ua en ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 15:42
Оновлено: 16:34
Хто такі думери — психологи пояснили, що це за феномен
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Чимало людей відчувають песимізм та втрату віри в майбутнє. Вони ніби впевнені в тому, що краще вже не буде. Це не просто поганий настрій чи тимчасове явище, а стан, який може бути дуже небезпечним. Людей, що втратили жагу до життя, називають думерами.

Про це пише РБК-Україна.

Хто такі думери

Термін думер з'явився відносно нещодавно, наприкінці 2010-х. Такі люди відрізняються від інших тим, що вони впевнені в безвиході. Їм здається, що майбутнє зіпсоване й змін на краще годі чекати. Це особистості, що мають яскраво виражений песимізм та навіть не пробують щось виправити в житті.

В сучасному світі таких людей стає все більше. На багатьох тисне війна, нестабільність в кар'єрі чи невиправдані очікування оточення. Часто через це люди втрачають впевненість у майбутньому.

Хто такі думери насправді
Сумна дівчина. Фото: Pexels

Психологи наголошують, що такий стан лише погіршують соцмережі. Зокрема, постійне гортання стрічки Instagram чи TikTok лише підвищує тривогу, робить людину агресивною та змушує її порівнювати власне життя з досягненнями інших. Зрештою все це виливається в окремі думерські риси: песимізм, апатію та відчуття того, що все вже пропало.

Як зазначають психологи, постійне зосередження на тому, настільки все погано, лише знижує мотивацію щось робити. Зрештою такі люди потрапляють у небезпечну пастку. Вони ізолюють себе від зовнішнього світу, закриваються та впадають у депресію.

Якщо такий стан є у вас чи ваших близьких, варто негайно звернутися до психолога. Фахівець допоможе впоратися з відчуттям безвиході та знову полюбити життя.

психологія поради покоління цікаві факти психологічний стан
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
