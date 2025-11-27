Чим особливі ікси або покоління X — не схожі ні на кого

Жінка у віці. Фото: Freepik

Представники кожного покоління мають свої особливі якості, що відрізняють їх від інших. Серед них — представники покоління X, або ж "ікси". Психологи пояснили, що це за люди та які життєві принципи вони мають.

Особливості покоління X

Представники покоління X народилися між 1960 та 1980 роками. З поміж інших їх вирізняє самостійність та особливе ставлення до кар'єри. Робота займає чи не найголовніше місце в їхньому житті. "Ікси" звикли завжди покладатися на власні сили й на це є кілька причин.

Психологи пояснюють, що батьки покоління X — це бумери. Вони завжди жили та працювали "для держави". Діти бумерів росли самі по собі й вимушено ставали дорослими ще із зовсім юного віку. Покоління X самостійно збиралось до школи, готувало собі їжу та розв'язувало власні проблеми.

Нерідко представники цього покоління вважають себе одинаками. Саме тому вони зосереджуються не на особистому житті, а на кар'єрі. Для них важливіше досягти успіху в бізнесі чи улюбленій справі, а не провести час з рідними. Це справжні трудоголіки, які вбачають у цьому місію всього життя.

Представників покоління X вирізняє особливий скептицизм щодо влади та держави. Такі люди були свідками криз та численних провалів. Часто світ здається цим особистостям зіпсованим та ворожим. Вони не вірять в добро та у всьому шукають підводні камені.

