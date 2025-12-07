Почему праздники могут вызвать стресс — психологи объяснили

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Зимние праздники кажутся самым приятным периодом в году, ведь что может быть лучше, чем когда вся семья собирается за столом, общается и делится теплом. Однако на самом деле у многих этот период вызывает стресс. Психологи объясняют, что существует несколько причин, которые вызывают такую реакцию.

Об этом пишет Lyra Health.

Реклама

Читайте также:

Главные причины стресса во время праздников

Попытки соответствовать чужим ожиданиям

Иногда подготовка к праздникам может быть не такой, как большинство ее представляет себе. Из-за работы часто не хватает времени на покупки или тщательную подготовку к встрече с гостями. Многие воспринимают эти пункты как обязательные и начинают нервничать, если что-то идёт не так. Однако не стоит делать то, что "нужно". Создайте атмосферу, которая будет для вас комфортной.

Семейные конфликты

Не всегда времяпрепровождение с близкими проходит так, как мы это представляем. Часто семейные застолья могут вызывать конфликты между родными. Психологи советуют четко определить свои личные границы и делать выбор, который соответствует вашим ценностям, а не тому, чего от вас ждут близкие. Только так можно избежать эмоционального выгорания.

Финансовые трудности

Зимние праздники требуют значительного финансового вложения. Нужно приобрести подарки, украшения, еду или оплатить путешествие. Чтобы избежать стресса, стоит заранее составить бюджет и придерживаться его. При этом ставьте свои основные потребности на первое место.

Ощущение одиночества

Праздники могут вызвать чувство одиночества, если у человека нет близких, с которыми можно провести время. В таком случае психологи советуют подумать о волонтерстве или благотворительности. Это поможет почувствовать связь с другими людьми и найти единомышленников.

Сезонная депрессия

Еще одна причина стресса во время зимних праздников связана со сменой времен года. Это может сопровождаться грустью, потерей интереса ко всему и низким уровнем энергии. Если вы не можете справиться с этим самостоятельно, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Напомним, ранее мы писали о том, как научиться контролировать стресс. Простые правила помогут вернуть в жизнь гармонию.

Также мы рассказывали о том, какая профессия считается наименее стрессовой. Она минимизирует контакт с людьми.