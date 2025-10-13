Видео
Повышение температуры — может ли организм так ответить на стресс

Повышение температуры — может ли организм так ответить на стресс

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 17:00
Может ли из-за стресса повышаться температура — ученые ответили
Девушка держит в руках термометр. Фото: Pexels

Физиологические реакции организма, в том числе повышение температуры тела, может вызвать стресс. Ученые подробнее исследовали этот вопрос и узнали, что существует несколько вероятных причин такого феномена.

Об этом пишет Украинский медицинский журнал.

Читайте также:

Почему из-за стресса может подниматься температура тела

Процесс повышения температуры тела, возникающий из-за чрезмерных эмоций или стресса, получил название — психогенная лихорадка. Есть несколько версий того, почему возникает такая реакция организма на переживания. Одна из них предполагает, что мозг повышает температуру тела в ответ на стресс. Еще одна версия ученых заключается в том, что гормоны стресса взаимодействуют с эндокринной системой и именно так вызывают повышение температуры.

Чи може стрес викликати температуру
Девушка плохо себя чувствует. Фото: Pexels

Психогенная лихорадка может возникать в любом возрасте. Чаще всего она встречается у молодых женщин с чувствительной нервной системой и хрупким телосложением. Кроме того, в зоне риска находятся люди, страдающие синдромом хронической усталости или фибромиалгией — состоянием, вызывающим хроническую боль в мышцах и повышенную усталость.

Ученые отмечают, что психогенная лихорадка не лечится обычными противовоспалительными препаратами. Обычно такой процесс кратковременный и проходит без лечения. Однако если такая проблема появляется регулярно и беспокоит, лучше проконсультироваться с психиатром. Специалист подскажет, как снизить уровень стресса, и при необходимости назначит лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, когда из-за стресса стоит обращаться к психологу. Есть несколько признаков, которые укажут на это.

Также мы рассказывали о том, как научиться контролировать стресс. Эти советы помогут вернуть спокойствие.

