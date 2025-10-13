Может ли из-за стресса повышаться температура — ученые ответили

Повышение температуры — может ли организм так ответить на стресс
Физиологические реакции организма, в том числе повышение температуры тела, может вызвать стресс. Ученые подробнее исследовали этот вопрос и узнали, что существует несколько вероятных причин такого феномена.
Об этом пишет Украинский медицинский журнал.
Почему из-за стресса может подниматься температура тела
Процесс повышения температуры тела, возникающий из-за чрезмерных эмоций или стресса, получил название — психогенная лихорадка. Есть несколько версий того, почему возникает такая реакция организма на переживания. Одна из них предполагает, что мозг повышает температуру тела в ответ на стресс. Еще одна версия ученых заключается в том, что гормоны стресса взаимодействуют с эндокринной системой и именно так вызывают повышение температуры.
Психогенная лихорадка может возникать в любом возрасте. Чаще всего она встречается у молодых женщин с чувствительной нервной системой и хрупким телосложением. Кроме того, в зоне риска находятся люди, страдающие синдромом хронической усталости или фибромиалгией — состоянием, вызывающим хроническую боль в мышцах и повышенную усталость.
Ученые отмечают, что психогенная лихорадка не лечится обычными противовоспалительными препаратами. Обычно такой процесс кратковременный и проходит без лечения. Однако если такая проблема появляется регулярно и беспокоит, лучше проконсультироваться с психиатром. Специалист подскажет, как снизить уровень стресса, и при необходимости назначит лечение.
