Может ли из-за стресса повышаться температура — ученые ответили

Физиологические реакции организма, в том числе повышение температуры тела, может вызвать стресс. Ученые подробнее исследовали этот вопрос и узнали, что существует несколько вероятных причин такого феномена.

Об этом пишет Украинский медицинский журнал.

Почему из-за стресса может подниматься температура тела

Процесс повышения температуры тела, возникающий из-за чрезмерных эмоций или стресса, получил название — психогенная лихорадка. Есть несколько версий того, почему возникает такая реакция организма на переживания. Одна из них предполагает, что мозг повышает температуру тела в ответ на стресс. Еще одна версия ученых заключается в том, что гормоны стресса взаимодействуют с эндокринной системой и именно так вызывают повышение температуры.

Психогенная лихорадка может возникать в любом возрасте. Чаще всего она встречается у молодых женщин с чувствительной нервной системой и хрупким телосложением. Кроме того, в зоне риска находятся люди, страдающие синдромом хронической усталости или фибромиалгией — состоянием, вызывающим хроническую боль в мышцах и повышенную усталость.

Ученые отмечают, что психогенная лихорадка не лечится обычными противовоспалительными препаратами. Обычно такой процесс кратковременный и проходит без лечения. Однако если такая проблема появляется регулярно и беспокоит, лучше проконсультироваться с психиатром. Специалист подскажет, как снизить уровень стресса, и при необходимости назначит лечение.

