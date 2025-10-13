Відео
Україна
Підвищення температури — чи може організм так відповісти на стрес

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:00
Чи може через стрес підвищуватись температура — науковці відповіли
Дівчина тримає в руках термометр. Фото: Pexels

Фізіологічні реакції організму, у тому числі підвищення температури тіла, може викликати стрес. Науковці детальніше дослідили це питання та дізнались, що існує кілька ймовірних причин такого феномену.

Про це пише Український медичний часопис.

Чому через стрес може підійматись температура тіла

Процес підвищення температури тіла, що виникає через надмірні емоції або стрес, отримав назву — психогенна лихоманка. Є кілька версій того, чому виникає така реакція організму на переживання. Одна з них передбачає, що мозок підвищує температуру тіла у відповідь на стрес. Ще одна версія науковців полягає в тому, що гормони стресу взаємодіють з ендокринною системою та саме так викликають підвищення температури.

Чи може стрес викликати температуру
Дівчина погано почувається. Фото: Pexels

Психогенна лихоманка може виникати у будь-якому віці. Найчастіше вона зустрічається у молодих жінок з чутливою нервовою системою та тендітною статурою. Крім того, в зоні ризику перебувають люди, що страждають на синдром хронічної втоми або фіброміалгію — стан, що спричиняє хронічний біль у м'язах і підвищену втому.

Вчені наголошують, що психогенна лихоманка не лікується звичайними протизапальними препаратами. Зазвичай такий процес короткотривалий та минає без лікування. Однак якщо така проблема з'являється регулярно і турбує, краще проконсультуватися з психіатром. Фахівець підкаже, як знизити рівень стресу, та при необхідності призначить лікування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли через стрес варто звертатись до психолога. Є кілька ознак, які вкажуть на це.

Також ми розповідали про те, як навчитись контролювати стрес. Ці поради допоможуть повернути спокій.

здоров'я психологія стрес цікаві факти температура
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
