Чи може через стрес підвищуватись температура — науковці відповіли

Фізіологічні реакції організму, у тому числі підвищення температури тіла, може викликати стрес. Науковці детальніше дослідили це питання та дізнались, що існує кілька ймовірних причин такого феномену.

Про це пише Український медичний часопис.

Чому через стрес може підійматись температура тіла

Процес підвищення температури тіла, що виникає через надмірні емоції або стрес, отримав назву — психогенна лихоманка. Є кілька версій того, чому виникає така реакція організму на переживання. Одна з них передбачає, що мозок підвищує температуру тіла у відповідь на стрес. Ще одна версія науковців полягає в тому, що гормони стресу взаємодіють з ендокринною системою та саме так викликають підвищення температури.

Психогенна лихоманка може виникати у будь-якому віці. Найчастіше вона зустрічається у молодих жінок з чутливою нервовою системою та тендітною статурою. Крім того, в зоні ризику перебувають люди, що страждають на синдром хронічної втоми або фіброміалгію — стан, що спричиняє хронічний біль у м'язах і підвищену втому.

Вчені наголошують, що психогенна лихоманка не лікується звичайними протизапальними препаратами. Зазвичай такий процес короткотривалий та минає без лікування. Однак якщо така проблема з'являється регулярно і турбує, краще проконсультуватися з психіатром. Фахівець підкаже, як знизити рівень стресу, та при необхідності призначить лікування.

