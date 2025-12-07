Чому свята можуть викликати стрес — психологи пояснили

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Зимові свята здаються найприємнішим періодом у році, адже що може бути кращим, ніж коли вся родина збирається за столом, спілкується та ділиться теплом. Однак насправді в багатьох цей період викликає стрес. Психологи пояснюють, що існує кілька причин, які викликають таку реакцію.

Про це пише Lyra Health.

Головні причини стресу під час свят

Намагання відповідати чужим очікуванням

Інколи підготовка до свят може бути не такою, як більшість її уявляє собі. Через роботу часто не вистачає часу на покупки чи ретельну підготовку до зустрічі з гостями. Багато хто сприймає ці пункти як обов'язкові й починає стресувати, якщо щось йде не так. Однак не варто робити те, що "потрібно". Створіть атмосферу, яка буде для вас комфортною.

Сімейні конфлікти

Не завжди проведення часу з близькими проходить так, як ми це уявляємо. Часто родинні застілля можуть спричиняти конфлікти між рідними. Психологи радять чітко визначити свої особисті кордони та робити вибір, який відповідає вашим цінностям, а не тому, чого від вас чекають близькі. Лише так можна уникнути емоційного вигорання.

Фінансові труднощі

Зимові свята потребують значного фінансового вкладення. Потрібно придбати подарунки, прикраси, їжу чи оплатити подорож. Аби уникнути стресу, варто наперед скласти бюджет та дотримуватися його. При цьому ставте свої основні потреби на перше місце.

Відчуття самотності

Свята можуть викликати відчуття самотності, якщо в людини немає близьких, з якими можна провести час. В такому випадку психологи радять подумати про волонтерство чи благодійність. Це допоможе відчути зв'язок з іншими людьми та знайти однодумців.

Сезонна депресія

Ще одна причина стресу під час зимових свят пов'язана зі зміною пір року. Це може супроводжуватися смутком, втратою інтересу до всього та низьким рівнем енергії. Якщо ви не можете впоратися з цим самотужки, варто звернутися за допомогою до фахівця.

