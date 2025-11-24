Видео
Видео

Названа самая привлекательная черта в партнере — о чем идет речь

Названа самая привлекательная черта в партнере — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 10:45
обновлено: 09:29
Черта характера, которую все хотят видеть в партнере — почему именно она
Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Freepik

Новое исследование показало, что же больше всего привлекает личностей в потенциальном партнере. Более 50 тысяч человек сошлись во мнении и назвали одну черту характера.

Об этом пишет Your Tango.

Какая черта характера наиболее привлекательна

Неожиданно, но самой привлекательной чертой характера в потенциальном партнере стал интеллект. В частности, более 80% одиночек в Северной Америке отметили, что для них важно найти вторую половинку именно с высоким уровнем интеллекта. Ум стал настоящим ключом к романтической привлекательности и на это есть несколько причин.

Психологи отмечают, что люди склонны влюбляться в тех, кто им подобен по мышлению. В частности, исследователи ищут таких же авантюрных и творческих людей. А вот любители порядка предпочитают тех, кто ценит стабильность. Так же и интеллектуалы ищут умного партнера, с которым будет интересно общаться.

Высокоинтеллектуальные люди привлекают других, ведь имеют хорошее чувство юмора. Они умеют удачно шутить и проводить необычные параллели благодаря острому уму. Кроме того, такие личности креативнее других и часто имеют высокие доходы. Они умеют правильно решать проблемы и редко когда сталкиваются с безысходностью.

Ум — это некий афродизиак. Он притягивает к себе как магнит. Интеллектуальные личности всегда будут собирать на себе взгляды. Таким людям не сложно найти вторую половинку и построить отношения. Они дают партнеру ощущение стабильности и безопасности. Рядом с умным человеком исчезает тревога и неопределенность. Именно поэтому таких личностей чаще всего выбирают для построения отношений.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
