Черта характера, которую все хотят видеть в партнере — почему именно она

Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Freepik

Новое исследование показало, что же больше всего привлекает личностей в потенциальном партнере. Более 50 тысяч человек сошлись во мнении и назвали одну черту характера.

Об этом пишет Your Tango.

Реклама

Читайте также:

Какая черта характера наиболее привлекательна

Неожиданно, но самой привлекательной чертой характера в потенциальном партнере стал интеллект. В частности, более 80% одиночек в Северной Америке отметили, что для них важно найти вторую половинку именно с высоким уровнем интеллекта. Ум стал настоящим ключом к романтической привлекательности и на это есть несколько причин.

Психологи отмечают, что люди склонны влюбляться в тех, кто им подобен по мышлению. В частности, исследователи ищут таких же авантюрных и творческих людей. А вот любители порядка предпочитают тех, кто ценит стабильность. Так же и интеллектуалы ищут умного партнера, с которым будет интересно общаться.

Высокоинтеллектуальные люди привлекают других, ведь имеют хорошее чувство юмора. Они умеют удачно шутить и проводить необычные параллели благодаря острому уму. Кроме того, такие личности креативнее других и часто имеют высокие доходы. Они умеют правильно решать проблемы и редко когда сталкиваются с безысходностью.

Ум — это некий афродизиак. Он притягивает к себе как магнит. Интеллектуальные личности всегда будут собирать на себе взгляды. Таким людям не сложно найти вторую половинку и построить отношения. Они дают партнеру ощущение стабильности и безопасности. Рядом с умным человеком исчезает тревога и неопределенность. Именно поэтому таких личностей чаще всего выбирают для построения отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем заключается секрет крепких отношений. Дело не только в любви.

Также мы рассказывали о том, какие типы женщин не нравятся мужчинам. Они только отталкивают от себя.