Названо найпривабливішу рису в партнерові — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 10:45
Оновлено: 09:29
Риса характеру, яку всі хочуть бачити у партнерові — чому саме вона
Чоловік та жінка розмовляють. Фото: Freepik

Нове дослідження показало, що ж найбільше приваблює особистостей у потенційному партнері. Понад 50 тисяч людей зійшлися на однаковій думці та назвали одну рису характеру.

Про це пише Your Tango.

Читайте також:

Яка риса характеру найбільш приваблива

Неочікувано, але найпривабливішою рисою характеру в потенційному партнерові став інтелект. Зокрема, понад 80% одинаків у Північній Америці зазначили, що для них важливо знайти другу половинку саме з високим рівнем інтелекту. Розум став справжнім ключем до романтичної привабливості й на це є кілька причин.

Психологи зазначають, що люди схильні закохуватися у тих, хто їм подібний за мисленням. Зокрема, дослідники шукають таких же авантюрних і творчих людей. А от любителі порядку віддають перевагу тим, хто цінує стабільність. Так само й інтелектуали шукають розумного партнера, з яким буде цікаво спілкуватись.

Високоінтелектуальні люди приваблюють інших, адже мають хороше почуття гумору. Вони вміють вдало жартувати та проводити незвичні паралелі завдяки гострому розуму. Крім того, такі особистості креативніші за інших та часто мають високі доходи. Вони вміють правильно розв'язувати проблеми та рідко коли стикаються з безвихіддю.

Розум — це такий собі афродизіак. Він притягує до себе, мов магніт. Інтелектуальні особистості завжди будуть збирати на собі погляди. Таким людям не складно знайти другу половинку та побудувати стосунки. Вони дають партнерові відчуття стабільності й безпеки. Поруч з розумною людиною зникає тривога та невизначеність. Саме тому таких особистостей найчастіше обирають для побудови стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому полягає секрет міцних стосунків. Справа не лише у коханні.

Також ми розповідали про те, які типи жінок не подобаються чоловікам. Вони лише відштовхують від себе.

психологія характер цікаві факти риси характеру стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
