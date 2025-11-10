Відео
Україна
Психологи розкрили секрет міцних стосунків — це не кохання

Психологи розкрили секрет міцних стосунків — це не кохання

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:21
Що у стосунках важливіше за кохання — без цього щастя не буде
Чоловік цілує жінку. Фото: Pexels

Кохання — це важливий фундамент глибоких й щасливих стосунків, однак є й дещо інше, не менш значуще. Психологи назвали п'ять речей, які зближують партнерів та роблять союз по-справжньому міцним.

Про це пише ТСН.

Які речі найважливіші у стосунках

Довіра

Стосунки не вдасться побудувати, якщо між партнерами немає довіри. Це одна з найголовніших речей, на якій будується міцний союз. В іншому випадку навіть найміцніші почуття будуть приречені.

Повага

Ще одна річ, що важлива у стосунках не менше, ніж кохання, — повага. Партнери можуть бути щасливими разом лише тоді, коли цінуватимуть один одного та будуть боятися образити другу половинку. 

Закохана пара. Фото: Pexels

Відчуття безпеки

Підтримка та відчуття безпеки поруч з партнером — ось без чого не вдасться побудувати міцний союз. При цьому як жінці, так й чоловікові важливо почуватись захищеним. У парі, де є постійні сумніви й тривоги, щастя ніколи не буде.

Уміння вчитися на своїх помилках

Не буває ідеальних стосунків, є партнери, що роблять помилки та вчаться на них. Лише це дає їм змогу надалі уникати схожих неприємних ситуацій та не розчаровувати партнера. Якщо ж люди не зростають й не роблять висновків, то побудувати міцний союз навряд чи вдасться.

Симпатія

Без симпатії та зацікавленості у партнерові, не вдасться побудувати щасливі стосунки. Байдужість — ознака того, що вам точно не по дорозі. Якщо ж симпатія є, то почуття будуть лише зростати.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
