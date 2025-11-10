Видео
Видео

Психологи раскрыли секрет крепких отношений — это не любовь

Ua en ru
Дата публикации 10 ноября 2025 15:15
обновлено: 20:33
Что в отношениях важнее любви — без этого счастья не будет
Мужчина целует женщину. Фото: Pexels

Любовь — это важный фундамент глубоких и счастливых отношений, однако есть и кое-что другое, не менее значимое. Психологи назвали пять вещей, которые сближают партнеров и делают союз по-настоящему крепким.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Какие вещи самые важные в отношениях

Доверие

Отношения не удастся построить, если между партнерами нет доверия. Это одна из самых главных вещей, на которой строится крепкий союз. В противном случае даже самые крепкие чувства будут обречены.

Уважение

Еще одна вещь, которая важна в отношениях не меньше, чем любовь, — уважение. Партнеры могут быть счастливы вместе только тогда, когда будут ценить друг друга и будут бояться обидеть вторую половинку.

Які речі найважливіші у стосунках
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Чувство безопасности

Поддержка и чувство безопасности рядом с партнером — вот без чего не удастся построить крепкий союз. При этом как женщине, так и мужчине важно чувствовать себя защищенным. В паре, где есть постоянные сомнения и тревоги, счастья никогда не будет.

Умение учиться на своих ошибках

Не бывает идеальных отношений, есть партнёры, которые делают ошибки и учатся на них. Только это дает им возможность в дальнейшем избегать подобных неприятных ситуаций и не разочаровывать партнера. Если же люди не растут и не делают выводов, то построить крепкий союз вряд ли удастся.

Симпатия

Без симпатии и заинтересованности в партнере, не удастся построить счастливые отношения. Безразличие — признак того, что вам точно не по пути. Если же симпатия есть, то чувства будут только расти.

Напомним, ранее мы писали о том, как построить счастливую семейную жизнь. Есть несколько секретов, о которых стоит знать.

Также мы рассказывали о том, какие свидания стоит организовать этой осенью. Они укрепят чувства и добавят романтики.

психология советы любовь отношения советы психолога
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
