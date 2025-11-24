Прагматичність стала рідкісною рисою — в чому насправді проблема

Дівчина в окулярах задумалась. Фото: Freepik

Багато хто недооцінює прагматизм, однак насправді це дуже важлива риса характеру, яка допомагає без зайвих емоцій та ілюзій дивитися на життя. Це вміння підходити до всього практично та робити не так, як хочеться в моменті, а так, як буде корисніше. Психологи зазначають, що багатьом людям не вистачає прагматизму і на це є кілька причин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чому декому не вистачає прагматизму

Як пояснюють фахівці, часто люди не діють практично, адже піддаються емоціям. Вони дозволяють їм брати гору над логікою. Саме тому багато хто діє не раціонально та навіть дивно. Частіше за все страх, тривога чи бажання відчувати комфорт перемагають над холодним розрахунком.

Мозок людини постійно шукає найлегший та найпростіший з усіх варіантів. Через це він змушує стати на сторону рішення, яке дасть швидке полегшення, навіть якщо у довгостроковій перспективі це принесе шкоду.

Крім того, часто психіка людини просто відштовхує прагматизм, адже він потребує значного ресурсу. Особистостям, які приймають рішення не через емоції, а через розум, потрібно бути стресостійкими, мати стабільний емоційний стан та енергійність. Лише так можна дивитись на все тверезо, однак це потребує чималих зусиль. Саме тому мозок часто обирає легший шлях й змушує діяти на емоціях.

Фахівці також додають, що прагматизм не надто вигідний психіці, адже емоційністю вона захищає себе від болючих рішень. А от раціональність інколи змушує стикатися з неприємною правдою. Саме тому багато хто підсвідомо уникає цього.

Аби стати прагматичною людиною, варто навчитись планувати своє життя та правильно ставити пріоритети. Краще зачекати з рішенням й зважити всі ризики, аніж зробити щось на емоціях. Психологи радять підходити до всього з відповідальністю та ретельно обдумувати кожен крок й прагматичність вдасться розвинути.

