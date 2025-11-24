Прагматичность стала редкой чертой — в чем на самом деле проблема

Девушка в очках задумалась. Фото: Freepik

Многие недооценивают прагматизм, однако на самом деле это очень важная черта характера, которая помогает без лишних эмоций и иллюзий смотреть на жизнь. Это умение подходить ко всему практично и делать не так, как хочется в моменте, а так, как будет полезнее. Психологи отмечают, что многим людям не хватает прагматизма и на это есть несколько причин.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему некоторым не хватает прагматизма

Как объясняют специалисты, часто люди не действуют практически, ведь поддаются эмоциям. Они позволяют им брать верх над логикой. Именно поэтому многие действуют не рационально и даже странно. Чаще всего страх, тревога или желание чувствовать комфорт побеждают над холодным расчетом.

Мозг человека постоянно ищет самый легкий и простой из всех вариантов. Поэтому он заставляет встать на сторону решения, которое даст быстрое облегчение, даже если в долгосрочной перспективе это принесет вред.

Кроме того, часто психика человека просто отталкивает прагматизм, ведь он требует значительного ресурса. Личностям, которые принимают решения не через эмоции, а через разум, нужно быть стрессоустойчивыми, иметь стабильное эмоциональное состояние и энергичность. Только так можно смотреть на все трезво, однако это требует немалых усилий. Именно поэтому мозг часто выбирает более легкий путь и заставляет действовать на эмоциях.

Специалисты также добавляют, что прагматизм не слишком выгоден психике, ведь эмоциональностью она защищает себя от болезненных решений. А вот рациональность иногда заставляет сталкиваться с неприятной правдой. Именно поэтому многие подсознательно избегают этого.

Чтобы стать прагматичным человеком, стоит научиться планировать свою жизнь и правильно ставить приоритеты. Лучше подождать с решением и взвесить все риски, чем сделать что-то на эмоциях. Психологи советуют подходить ко всему с ответственностью и тщательно обдумывать каждый шаг и прагматичность удастся развить.

