Сложный характер женщины — почему это не приговор, а награда

Многие считают, что сложный характер женщины — это настоящее наказание, которое мешает достичь чего-то в жизни и отталкивает людей. На самом же деле такие личности чаще других добиваются успеха из-за ряда качеств, которые их отличают.

В чем преимущество женщин со сложным характером

Психологи отмечают, что женщины со сложным характером могут быстрее анализировать информацию. Это позволяет им принимать эффективные и правильные решения. Именно благодаря такому качеству эти личности чаще других достигают своего.

Такой тезис подтвердил профессор Университета Нового Южного Уэльса Джо Форгас. Он отмечает, что люди, которые имеют более критическое отношение к событиям, способны подробнее обдумывать ситуации. Это позволяет им лучше решать сложные проблемы.

"Капризность активизирует более тщательный и избирательный способ мышления, заставляя человека уделять больше внимания внешнему миру", — объясняет Форгас.

Кроме того, женщины со сложным характером имеют хорошо развитый эмоциональный интеллект. Это позволяет им четко осознавать свои чувства и понимать эмоции других людей. Высокий уровень EQ улучшает личностные отношения и профессиональную коммуникацию. При этом прямолинейность таких женщин нередко воспринимается как невыносимость.

Психологи также добавляют, что женщины с высоким интеллектом часто легче адаптируются к новым обстоятельствам. Они могут быстро реагировать на изменения и взять себя в руки. Сложный характер помогает им достигать целей, строить карьеру и создавать гармоничные отношения.

