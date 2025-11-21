Складний характер жінки — чому це не вирок, а нагорода

Дівчина сидить на дивані. Фото: Pexels

Багато хто вважає, що складний характер жінки — це справжнє покарання, яке заважає досягнути чогось в житті та відштовхує людей. Насправді ж такі особистості частіше за інших добиваються успіху через низку якостей, що їх відрізняють.

В чому перевага жінок зі складним характером

Психологи зазначають, що жінки зі складним характером можуть швидше аналізувати інформацію. Це дозволяє їм приймати ефективні та правильні рішення. Саме завдяки такій якості ці особистості частіше за інших досягають свого.

Таку тезу підтвердив професор Університету Нового Південного Уельсу Джо Форгас. Він зазначає, що люди, які мають більш критичне ставлення до подій, здатні детальніше обдумувати ситуації. Це дає їм змогу краще розв'язувати складні проблеми.

"Примхливість активізує більш ретельний і виборчий спосіб мислення, змушуючи людину приділяти більше уваги зовнішньому світу", — пояснює Форгас.

Крім того, жінки зі складним характером мають добре розвинений емоційний інтелект. Це дає їм змогу чітко усвідомлювати свої почуття та розуміти емоції інших людей. Високий рівень EQ покращує особистісні стосунки та професійну комунікацію. При цьому прямолінійність таких жінок нерідко сприймається як нестерпність.

Психологи також додають, що жінки з високим інтелектом часто легше адаптуються до нових обставин. Вони можуть швидко реагувати на зміни і взяти себе в руки. Складний характер допомагає їм досягати цілей, будувати кар'єру і створювати гармонійні стосунки.

