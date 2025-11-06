Відео
Головна Психологія Масова проблема — чому на агорафобію страждають все більше людей

Масова проблема — чому на агорафобію страждають все більше людей

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:00
Оновлено: 10:04
Агорафобія — що це таке та чому цей психічний розлад вражає все більше людей
Злякана дівчина сидить на підлозі. Фото: Freepik

Є чимало страхів, які псують життя людям, серед них — агорафобія. Це один з тривожних розладів, що проявляється у вигляді страху перед поїздками громадським транспортом чи виходом в публічні місця й відкриті простори. Агорафобія може призвести до того, що особистість просто закриється від зовнішнього світу й перестане бути активною.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як проявляється агорафобія

Люди, що страждають на агорафобію уникають місць або ситуацій, які можуть спровокувати тривогу чи паніку. Для них таким тригером може стати громадський транспорт, публічне місце чи просто великий натовп. В такому середовищі людина втрачає відчуття контролю та починає панічно боятися.

Страх одразу проявляється у фізичних симптомах. В людей з агорафобією може бути підвищене серцебиття, потовиділення, тремтіння чи відчуття задухи. Саме через це вони намагаються виходити з дому лише у супроводі близьких.

Чим небезпечна агорафобія
Дівчина сидить на підлозі. Фото: Freepik

Агорафоб відчуває розгубленість й дезорієнтацію, коли в нього виникає напад тривоги. Зрештою це призводить до того, що така людина боїться покинути дім й ізолюється від зовнішнього світу. Для неї будинок — це безпечна зона, яка не може нашкодити.

Чим небезпечна агорафобія

Агорафобія може призвести до серйозних ускладнень. Зокрема, люди, що страждають на такий розлад, здатні повністю втратити працездатність. Для них соціальні контакти стають практично неможливими, через що псуються стосунки з близькими. Крім того, агорафобія може спричинити або загострити інші психічні розлади. Наприклад, це загрожує розвитком депресії чи дистимії.

Психологи зазначають, що не варто намагатися впоратися з такою проблемою самостійно. Для того, аби побороти агорафобію, потрібно звернутись до фахівця. Лише він може виявити справжні причини виникнення такого розладу та допоможе впоратися з ним. Самостійне лікування лише призведе до погіршення стану та посилення тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке синдром Плюшкіна або хординг. Психологи пояснили, чим він небезпечний.

Також ми розповідали про те, що таке тунельне мислення. Цей стан може зіпсувати все життя.

психологія цікаві факти психологічний стан психіка тривожні ознаки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
