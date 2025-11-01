Простий тест на соціофобію — дізнайтесь правду про себе

Дівчина тримає планшет в руках. Фото: Pexels

Соціофобія — це серйозний психічний розлад. Люди, що стикаються з цим відчуттям, бояться спілкуватися й не люблять гамірні компанії. Вони також не хочуть потрапляти під оцінку інших людей й взаємодіяти з ними. Чи є у вас нахили до соціофобії, підкаже простий психологічний тест.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Тест на соціофобію

Уважно подивіться на картинку. Вам потрібно визначити, які емоції викликає у вас це зображення: страх, сум, агресію чи біль. Відповідь покаже, наскільки добре ви вмієте спілкуватися з іншими та чи схильні до соціофобії.

Тест на соціофобію. Фото: кадр з відео

Результати тесту

Страх

Якщо ви побачили страх на фото, то це означає, що ви боїтеся висловити свою думку. Зазвичай такі люди погоджуються у суперечці з опонентами, аби лише не влаштовувати скандал. Вони не надто люблять спілкування та бояться зробити помилку.

Смуток

Такі особистості швидше за все трохи замкнуті. Будь-які соціальні контакти їм даються складно. Коли вони довгий час знаходяться поряд з людьми, то це починає негативно тиснути на психіку. Після цього їм потрібно добре відпочити наодинці з самим собою.

Злість

Якщо на картинці ви побачили злість, то це свідчить про надмірну емоційність. Люди вас обожнюють через яскраву міміку та манеру спілкування. Ви ж заряджаєтесь від розмов з оточуючими й надихаєтесь цим.

Біль

Якщо ви розгледіли біль на малюнку, то, ймовірно, ви не любите сварки. Саме тому такі особистості воліють ні з ким не сперечатися. У багатьох ситуаціях вони відмовчуються й приховують свої справжні погляди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому співрозмовник може часто відводити очі. Це багато про що говорить.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку — справжні екстраверти. Вони обожнюють багато спілкуватись.