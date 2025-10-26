Відео
Україна
Як не справити враження недалекої людини — поради психологів

Як не справити враження недалекої людини — поради психологів

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:30
Оновлено: 13:04
Як не здатись недалекою людиною у спілкуванні — думка психологів
Дві жінки спілкуються. Фото: Pexels

Перше враження дуже складно змінити. Воно впливає на те, якою людиною вас будуть сприймати в майбутньому й чи рахуватимуться з вашою думкою. Як зазначають психологи, є кілька секретів, що допоможуть уникнути поганого враження про себе при першій зустрічі.

Про це пише Ukr.Media.

Що може зіпсувати враження про вас

"Порожні" розмови

Якщо коло інтересів, про які ви говорите, звужується до однієї-двох тем, то співрозмовник може вважати вас поверхневою людиною. Уникайте беззмістовних розмов та не зловживайте кліше. Натомість будьте відкритими й говоріть своїми словами, а не готовими фразами.

Зацикленість на зовнішності

Надмірна увага до зовнішнього вигляду також може вказати на недалекість. Інколи людина настільки зосереджується на образі, що це витісняє всі інші пріоритети. Звичайно, стежити за охайністю потрібно, однак не зациклюйтесь на модних брендах та ідеальній зовнішності.

Як не справити погане перше враження
Дві дівчини розмовляють. Фото: Pexels

Відсутність бажання дізнаватись щось нове

Небажання ставити запитання та розширювати свої знання — явна ознака поверхневості людини. Якщо ви не хочете здатись недалекою особистістю при першій розмові, варто проявляти ініціативу й не соромитись питати про те, що вас цікавить.

Невміння слухати

Ще одна річ, що може зіпсувати про вас враження, — нездатність уважно слухати співрозмовника. Не варто часто перебивати інших та постійно втручатися в розмову, якщо ви не хочете, аби вас вважали недалекою людиною.

Категоричність суджень

Схильність до надмірних узагальнень та безапеляційних висловлювань часто свідчить про труднощі з критичним аналізом ситуації. Люди, які схильні мислити "чорно-біло", здаються нецікавими та поверхневими.

психологія поради цікаві факти корисні поради спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
