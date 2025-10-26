Как не показаться недалеким человеком в общении — мнение психологов

Две женщины общаются. Фото: Pexels

Первое впечатление очень сложно изменить. Оно влияет на то, каким человеком вас будут воспринимать в будущем и будут ли считаться с вашим мнением. Как отмечают психологи, есть несколько секретов, которые помогут избежать плохого впечатления о себе при первой встрече.

Об этом пишет Ukr.Media.

Что может испортить впечатление о вас

"Пустые" разговоры

Если круг интересов, о которых вы говорите, сужается до одной-двух тем, то собеседник может посчитать вас поверхностным человеком. Избегайте бессодержательных разговоров и не злоупотребляйте клише. Вместо этого будьте открытыми и говорите своими словами, а не готовыми фразами.

Зацикленность на внешности

Чрезмерное внимание к внешнему виду также может указать на недалекость. Иногда человек настолько сосредотачивается на образе, что это вытесняет все остальные приоритеты. Конечно, следить за опрятностью нужно, однако не зацикливайтесь на модных брендах и идеальной внешности.

Две девушки разговаривают. Фото: Pexels

Отсутствие желания узнавать что-то новое

Нежелание задавать вопросы и расширять свои знания — явный признак поверхностности человека. Если вы не хотите показаться недалекой личностью при первом разговоре, стоит проявлять инициативу и не стесняться спрашивать о том, что вас интересует.

Неумение слушать

Еще одна вещь, которая может испортить о вас впечатление, — неспособность внимательно слушать собеседника. Не стоит часто перебивать других и постоянно вмешиваться в разговор, если вы не хотите, чтобы вас считали недалеким человеком.

Категоричность суждений

Склонность к чрезмерным обобщениям и безапелляционным высказываниям часто свидетельствует о трудностях с критическим анализом ситуации. Люди, которые склонны мыслить "черно-бело", кажутся неинтересными и поверхностными.

