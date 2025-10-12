Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Лучше этого не говорить — худший комплимент для женщины

Лучше этого не говорить — худший комплимент для женщины

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 12:22
Худший комплимент для женщины — какие слова на самом деле обижают
Парень и девушка разговаривают. Фото: Freepik

Комплименты обычно направлены на то, чтобы поддержать человека и сделать ему приятно, однако некоторые слова могут действовать совершенно наоборот. Как отмечают психологи, существует одна фраза, которая может обидеть женщину, а не порадовать ее.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Какой комплимент оскорбляет женщин

Худший комплимент, который может получить дама в свой адрес, звучит так: "Ты же мудрая женщина, ты уже поймешь". Кажется, что эти слова не несут негативного подтекста, однако на самом деле это далеко не так. Общество привыкло думать, что мудрая женщина — это та, которая всегда стерпит, не будет жаловаться и молча сделает все сама.

Такой культ терпения пошел еще с советских времен, когда женщины должны были быть заботливыми и мягкими. А те, кто показывал "колючки", считались высокомерными и гордыми, одним словом — "не мудрыми". На самом деле за маской мудрости, которой все так восхищались, скрывалась женщина, что годами боялась проявиться и позволяла партнеру решать за нее все.

Який комплімент ображає жінок
Неприятный разговор между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Такое терпение или так называемая "мудрость" в конце концов начинают душить. Они приводят к тому, что женщина не живет, а выживает. Когда это накапливается и человек начинает говорить "Хватит!", то в ее сторону летят упреки вроде: "Ты изменилась и стала эгоисткой!" или "Где та мудрая девушка, которая все понимала?".

Настоящая мудрость — это знать себе цену. И умной является не та женщина, что молчит и терпит, а та, которая может за себя постоять и не боится сказать "нет". И если комплимент звучит в таком свете, то он действительно приятен. А если же люди говорят о мудрости, как об умении молчать и терпеть, то худших слов для поддержки и не придумать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы женщин больше всего раздражают мужчин. Эти слова обесценивают и оскорбляют.

Также мы рассказывали о том, как понять, что с мужчиной лучше разойтись. На это укажут несколько фраз.

психология женщины мужчины слова общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации