Худший комплимент для женщины — какие слова на самом деле обижают

Парень и девушка разговаривают. Фото: Freepik

Комплименты обычно направлены на то, чтобы поддержать человека и сделать ему приятно, однако некоторые слова могут действовать совершенно наоборот. Как отмечают психологи, существует одна фраза, которая может обидеть женщину, а не порадовать ее.

Об этом пишет Ukr.Media.

Какой комплимент оскорбляет женщин

Худший комплимент, который может получить дама в свой адрес, звучит так: "Ты же мудрая женщина, ты уже поймешь". Кажется, что эти слова не несут негативного подтекста, однако на самом деле это далеко не так. Общество привыкло думать, что мудрая женщина — это та, которая всегда стерпит, не будет жаловаться и молча сделает все сама.

Такой культ терпения пошел еще с советских времен, когда женщины должны были быть заботливыми и мягкими. А те, кто показывал "колючки", считались высокомерными и гордыми, одним словом — "не мудрыми". На самом деле за маской мудрости, которой все так восхищались, скрывалась женщина, что годами боялась проявиться и позволяла партнеру решать за нее все.

Неприятный разговор между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Такое терпение или так называемая "мудрость" в конце концов начинают душить. Они приводят к тому, что женщина не живет, а выживает. Когда это накапливается и человек начинает говорить "Хватит!", то в ее сторону летят упреки вроде: "Ты изменилась и стала эгоисткой!" или "Где та мудрая девушка, которая все понимала?".

Настоящая мудрость — это знать себе цену. И умной является не та женщина, что молчит и терпит, а та, которая может за себя постоять и не боится сказать "нет". И если комплимент звучит в таком свете, то он действительно приятен. А если же люди говорят о мудрости, как об умении молчать и терпеть, то худших слов для поддержки и не придумать.

